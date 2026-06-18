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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Motocyklistovi při havárii shořela motorka

Jeho transportoval vrtulník do nemocnice se středně těžkým poraněním nohy. 

Včera kolem 18.50 projížděl motocyklista středního věku na cestovním motocyklu tovární značky KTM 1190 Adventure od Medonos na Deštnou, když v katastru obce Dubá  vjel příliš rychle do levotočivé ostré zatáčky a ztratil kontrolu nad řízením. Následně vyjel vpravo mimo silnici, kde naboural do vzrostlého stromu. Hned potom začal motocykl hořet, zbyly z něj jen trubky a část pneumatik. Škodu jsme na místě odhadli na 250 000 korun. 

Motocyklista utrpěl středně těžké zranění na noze a do liberecké nemocnice ho zdravotnická záchranná služba transportovala vrtulníkem. Pokud nechcete i vy na své vyjížďce vyměnit  motorku za palubu záchranářského vrtulníku, zpomalte a jezděte opatrně. 

18. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

Odkazy do noveho okna

havárie motocyklu 1

havárie motocyklu 1 

Detailní náhled

havárie motocyklu 2

havárie motocyklu 2 

Detailní náhled

havárie motocyklu 3

havárie motocyklu 3 

Detailní náhled

havárie motocyklu 4

havárie motocyklu 4 

Detailní náhled

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