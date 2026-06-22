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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Motocyklista prudce zabrzdil a havaroval

V Lučanech nad Nisou se motocyklista zalekl protijedoucího vozidla, prudce zabrzdil a havaroval. 

Minulý týden v pátek 19. června odpoledne krátce po patnácté hodině se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v Lučanech nad Nisou. Řidič s motocyklem Yamaha XV nepřizpůsobil rychlost provozu na silnici a zalekl se protijedoucího vozidla. Na tuto situaci zareagoval tak, že zmáčkl silně brzdy, vlivem toho dostal smyk a s motocyklem upadl na vozovku. Poté ještě klouzal několik metrů po silnici a zastavil se až před protijedoucím vozidlem, do kterého naštěstí už nenarazil. Motocyklista při této havárii utrpěl zranění, se kterým byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolností této události i nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

22. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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1 DN MOTO Lučany (1)

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2 DN MOTO Lučany (2)

2 DN MOTO Lučany (2) 

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3 DN MOTO Lučany (3)

3 DN MOTO Lučany (3) 

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4 DN MOTO Lučany (4)

4 DN MOTO Lučany (4) 

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5 DN MOTO Lučany (5) 

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