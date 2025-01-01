Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Motocyklista po havárii podlehl svému zranění
Nešťastné Buchlovské hory
Dnes krátce před patnáctou hodinou havaroval v Buchlovských horách čtyřicetiletý motocyklista, který jel ve směru od Uherského Hradiště. Pravděpodobně z důvodu vysoké rychlosti nezvládl projet zatáčkou, vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do stromu. Posádka vozidla, které právě projíždělo kolem, poskytla muži první pomoc. V resuscitaci pokračovali záchranáři a na místě zasahovala také letecká záchranná služba. Přes veškerou snahu záchranářů motocyklista bohužel podlehl svému zranění.
Po dobu vyšetřování příčiny dopravní nehody byla obousměrně uzavřena silnice I/50 mezi odbočkami k obcím Stupava a Boršice. Veškeré další okolnosti této tragické události prověřují dopravní policisté z Uherského Hradiště.
11. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková