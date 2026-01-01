Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Motocyklista jel 100 km/h v obci a bez „řidičáku"
Moravskoslezští policisté pro bezpečí na silnicích.
Alkohol za volant nepatří a překračovat povolenou rychlost taky není bezpečné. Moravskoslezští policisté se tak při několika speciálních dopravních akcích zaměřili i v uplynulém období na bezpečnost na silnicích. Zkontrolovali na 4 580 vozidel. Řešili 223 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost jízdy. Pod vlivem alkoholu řídilo 28 šoférů. Dalších 212 řidičů takzvaně „telefonovalo“ za jízdy (drželo v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení). Nevyhovující technický stav mělo ve finálním součtu 139 vozidel.
Novojičínsko
Policisté z dopravního inspektorátu Nový Jičín zastavili jedno odpoledne v Kopřivnici zhruba pětapadesátiletého řidiče osobního vozidla. Důvod byl zřejmý – na radaru se ukázala rychlost jízdy vozidla 65 km/h. Policisté uložili muži pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 1 500 korun.
Bruntálsko
- Rychleji, než je povoleno, jel v obci i další řidič osobního vozidla. Při průjezdu Novými Heřminovy ukázal radar hlídce dopravního inspektorátu Bruntál rychlost vozidla 83 km/h. Policisté věc vyřešili na místě v příkazním řízení uložením pokuty ve výši 2 500 korun.
- Dvojího porušení dopravních předpisů v jednu chvíli se měl dopustit více než padesátiletý motocyklista v obci Ludvíkov. Na displeji radaru se totiž objevila rychlost 100 km/h. Policisté z dopravního inspektorátu Bruntál muže zastavili. Při kontrole navíc zjistili, že měl v minulosti vysloven zákaz řízení a odňatý řidičský průkaz, který ale nemá dosud navrácený. Tímto jednáním se bude zabývat příslušný správní orgán. A co víc, dopravní policisté motocyklistu kontrolovali za pár dnů opětovně, tentokrát v Dolní Moravici. Situace s řidičským průkazem se u něj nezměnila, a proto i tentokrát věc oznámili k projednání správnímu orgánu.
Krajské oddělení silničního dohledu, Frýdecko-Místecko
- Dopravní policisté z oddělení silničního dohledu zastavili ve Frýdku-Místku 24letého řidiče. Důvodem bylo překročení povolené rychlosti. Na radaru se totiž ukázala rychlost vozidla 95 km/h. Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Jeho jednáním se bude zabývat příslušný správní orgán.
- Kolegové z oddělení silničního dohledu vyjeli toto úterý ze základny a po sedmé hodině ranní zastavili v Hnojníku první vozidlo. Součástí kontroly byla i orientační dechová zkouška, která u 47letého řidiče byla pozitivní a naměřená hodnota se dokonce zvyšovala. Poslední byla přes 1,5 promile alkoholu v dechu. Muž se podrobil i lékařskému vyšetření. Jelikož nepředložil řidičský průkaz, byl poučen o jeho zadržení a povinnosti ho ve stanoveném termínu odevzdat. Současně mu byla zakázána další jízda. Policisté z obvodního oddělení v Třinci sdělili muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 4. června 2026