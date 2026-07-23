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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Motocross Loket 2026

Policisté budou během světového šampionátu dohlížet na bezpečnost návštěvníků. 

O víkendu 25. a 26. července 2026 se v motokrosovém areálu Loketské serpentiny uskuteční Mistrovství světa v motokrosu ve třídách MXGP a MX2. 

V souvislosti s konáním této významné sportovní události a doprovodných kulturních akcí bude na území města Loket a jeho okolí probíhat policejní opatření s názvem „Bezpečná lokalita“. Do opatření budou zapojeni policisté z pořádkové, dopravní a cizinecké policie, kynologové se svými služebními psy, kriminalisté, ale také kolegové ze Spolkové republiky Německo.

Hlavním cílem policejního opatření je zajistit bezpečnost v oblasti veřejného pořádku, bezpečnost osob a majetku a bezpečnost i plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s konáním nejen Mistrovství světa v motokrosu, ale i doprovodných kulturních akcí. V rámci opatření se policisté zaměří na prevenci a odhalování trestné činnosti a přestupků, zejména krádeží motorových vozidel (jednostopých), kapesních krádeží, drobných krádeží ze stánkového prodeje, výtržnictví, ublížení na zdraví apod.  Dále také na pátrání po hledaných osobách a věcech, kontrolu podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let a kontroly podezřelých osob a vozidel. Policejní preventisté budou mezi návštěvníky navíc rozdávat preventivní letáky s praktickými radami, jak svůj majetek lépe zabezpečit a jak se nestát snadným cílem pachatelů. A protože se akce pravidelně účastní i velké množství zahraničních návštěvníků, jsou tyto letáčky nejen v českém, ale i v anglickém a německém jazyce. 

Policisté doporučují: 
-    Zamykejte svá vozidla, i když je opouštíte jen na chvíli. 
-    Nenechávat ve vozidlech, karavanech ani ve stanech žádné cenné věci, jako jsou mobilní telefony, peněženky, doklady, fotoaparáty nebo větší finanční hotovost. 
-    Vozidla vždy řádně uzamkněte a nenechávejte na viditelných místech ani tašky nebo oblečení, které mohou přilákat pozornost zlodějů. 
-    Stejnou obezřetnost zachovávejte také přímo v areálu závodiště – batohy a kabelky nenechávejte bez dozoru a své osobní věci mějte neustále pod kontrolou. 
-    Pozorujte okolí – všímejte si podezřelého chování a v případě potřeby neváhejte kontaktovat nejbližší policejní hlídku nebo zavolat na tísňovou linku 158. 

S ohledem na očekáváný vysoký počet vozidel žádáme všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů či pořadatelů, neparkovali mimo vyhrazená parkoviště, v křižovatkách ani vjezdech.

Všem návštěvníkům přejeme, aby si světový motokros v Lokti užili především bezpečně a odváželi si domů jen sportovní zážitky. 

23. 7. 2026
por. Mgr. Lucie Machalová

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