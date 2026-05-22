Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mostecké kontroly nekončí

Lidé více zamykají. 

Už je tomu téměř tři roky, kdy se zástupci vedení Police ČR, územního odboru Most, a městské policie na společném setkání k situaci v sociálně vyloučené lokalitě Stovky v Mostě dohodli na sloučení aktivit, které realizují obě policie v této problémové lokalitě. Na podněty občanů se zaměřují policisté i na další městské části. Do hledáčku se dostalo samotné centrum města včetně obchodního domu a jeho přilehlého okolí, park Střed, okolí Kauflandu, Tesca, nákupní středisko Kahan nebo ulice M. G. Dobnera a další.

Vzájemná výměna poznatků ze zájmových lokalit a společná naplánovaná série bezpečnostních opatření, která je spojená i s diskuzí s občany v těchto oblastech, nese ovoce. Cílem aktivity je pomoc občanům a zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v těchto částech Mostu. Součástí je i kontrola jednotlivých a vytipovaných vchodů ve Stovkách, do kterých policisté také nahlížejí. Při poslední akci, která proběhla tento týden v brzkých ranních hodinách, přinesla zajímavý postřeh. Spousta vchodů byla uzamčena a policisté se do nich nedostali. To možná znamená, že lidem už záleží na tom, kdo se v domě pohybuje a uzamčením dveří si chrání své majetky.

Při posledních dvou opatření smíšené hlídky zkontrolovaly přes 260 osob a 220 vozidel. Vypátraly jednu hledanou osobu, jednu ztracenou věc a zjistily spáchání trestného činu. Vyřešit společně musely přes 20 přestupků, z nichž jeden byl spojený s drogami.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
22. května 2026

