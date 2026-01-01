Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští psovodi se služebními psy jsou v policejní činnosti nepostradatelní
Loni nasazeni v 1 700 případech, nalezli desítky podezřelých anebo pohřešovaných osob.
I v roce 2025 bylo denním chlebem moravskoslezských kynologů a jejich čtyřnohých parťáků pátrání po osobách pohřešovaných anebo podezřelých z trestné činnosti, ohledání požářišť, vyhledávání psychotropních látek či výbušnin, nasazení při bezpečnostních opatřeních. Propátrávali složité venkovní terény, bludiště rozsáhlých budov, podezřelí z trestné činnosti vymýšleli různé skrýše a stalo se i, že na ně byl shozen květináč a „hasičák“.
- Policisté ze Slezské Ostravy sdělili 40letému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže. V polovině letošního února měl násilně vniknout do budov na oploceném pozemku v této části Ostravy. Do popelnice a dalších nádob si měl připravit jím odstřižené elektrické kabely. Nic ale nestihl odnést, neboť služební pes Willy šel několik set metrů po jeho stopě a vyštěkal ho ukrytého v trafostanici. Škoda na odcizení, poškození a opravě šplhá k částce 55 000 korun.
Z činnosti moravskoslezské kynologie v roce 2025:
Policejní služební kynologie má v Česku tradici a nezastupitelné místo. Přes 60 policistů - kynologů (z nich 6 žen) z moravskoslezského oddělení služební kynologie slouží se psy výjezdovými a hlídkovými na šesti skupinách základních kynologických činností v okresech kraje a dále na skupině speciálních kynologických činností, což jsou specialisté na výbušniny, drogy či akceleranty hoření. Většina z více než 100 pejsků (z nich přes 30 fen) jsou němečtí ovčáci, ve stavu jsou i belgičtí ovčáci. Nic nenahradí smysly psů, zejména jejich čich. Moravskoslezská policie má ale i skvělé psovody, což se odráží i v perfektní přípravě mladých psů na atestace a rovněž ve službě. Své kvality dokazují naši kynologové i perfektními umístěními na soutěžích, včetně mistrovských.
Psovodi úzce spolupracují se všemi policejními službami a složkami. Denně jsou voláni k pátrání po osobách podezřelých z trestné činnosti, často ukrytých, rovněž k vyhledání předmětů na místě souvisejících s případem. Policisté cvičí psy k vyhledávání drog, výbušnin a akcelerantů hoření. Neobejde se bez nich žádná pátrací akce po pohřešovaných osobách, při kterých využívají trasovací a lokalizační zařízení pTRACK, díky němuž se zvyšuje šance pohřešovanou osobu nalézt v kratším šase. Podílejí se také na bezpečnostních opatřeních u akcí sportovních, kulturních i bezpečnostních.
V roce 2025 byli služební psi a psovodi nasazeni ve více než 1 700 případech. „Na kontě“ mají 57 vyhledaných osob podezřelých z protiprávního jednání (včetně osob ukrytých na místech trestných činů) a na 130 vyhledaných předmětů (včetně věcí odhozených třeba po vloupání). Účastnili se téměř 220 pátracích akcí, zejména po osobách pohřešovaných, a 24 osob bylo i díky nim nalezeno. Nutno podotknout, že mnohdy se jednalo o plané poplachy. Ve více než 60 případech označil pes přítomnost drog, šlo o vozidla, byty a jiná místa. Kynologové se psy pracovali na zhruba 80 požářištích, ve čtyřech desítkách případů pes místo s akcelerantem hoření označil. Téměř 145krát vyjížděli na pyrotechnické prohlídky, k účasti na opatření anebo k případům s podezřením na uložení výbušniny (informace o uložení se naštěstí ani jednou nepotvrdila).
Konkrétní případy z roku 2025:
- První úspěšné nasazení služebního psa bylo hned druhý lednový den. Policisté z obvodního oddělení Město Albrechtice pátrali po osobě, která se před několika dny vloupala do rekreačních chat v Heřmanovicích a Hejnově. Zjistili, že podezřelý se může pohybovat v bývalém rekreačním areálu ve Městě Albrechtice. Přivolaný služební pes Ragnar skočil do objektu oknem. Prohledal za vedení bruntálského psovoda přízemí i první patro, kde začal u zavřených dveří aktivně štěkat. Za nimi byl 39letý muž, kterého po dalším prověřování obou případů obvinili krnovští kriminalisté z přečinů porušení domovní svobody a krádeže. Muž měl na přelomu roku „vysklít“ okna obou chat, v Heřmanovicích a Hejnově, a odcizit několik lahví alkoholu anebo jídlo. Byl opakovaně pro obdobnou trestnou činnost odsouzen, v rejstříku trestu má za posledních několik let 14 záznamů. V době zadržení byl na něj navíc vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
- Pod stolem se v průmyslovém areálu ve Frýdku-Místku marně ukrýval 30letý muž. Samozřejmě tam nepracoval. Vyštěkal ho pes Isar frýdecko-místeckého psovoda a převzali si ho policisté z obvodního oddělení. Zjistili, že tento 33letý muž se měl spolu s 30letým komplicem na počátku března vloupat do autoservisu a odcizit například uhlové brusky, akumulátory či vrtačku. Škoda vyšplhala k 150 000 korunám. Policisté sdělili dvojici ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže. Starší muž byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen.
- Služební pes Barney frýdecko-místeckého psovoda se vyznamenal u červencového případu vloupání do benzinové čerpací stanice. Šel doslova po stopě, v tomto případě pachové, podezřelého. Nejdříve označil odcizené zboží a tašku v té chvíli ještě neznámého. Neomylně pak vedl svého psovoda několik set metrů terénem přes mnoho přírodních překážek, rybníků anebo oplocení. Zastavil se až u domu, kde se za stavebním materiálem ukrýval 30letý muž. Policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Měl hodit kostku do skleněné výplně a tím si udělat cestu dovnitř čerpací stanice. Škoda na odcizeném alkoholu a cigaretách byla vyčíslena na zhruba 40 000 korun. Také on byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost potrestán.
- Ztížit ostravským policistům zákrok se rozhodl jisté srpnové noci 47letý muž. Strážci zákona vyjeli v Ostravě Přívoze na oznámení, že se kdosi pohybuje po lešení a uvnitř vybydlené nízkopatrové budovy. Krom dalších hlídek byl na místo přivolán i psovod se psem Charym. Během přesunu ale shodil v té chvíli ještě neznámý na zakročující policisty a psa z vyššího patra květináč a hasicí přístroj. Všichni se museli padajícím předmětům vyhýbat a ty dopadly do jejich těsné blízkosti. Muž nakonec skončil v rukou policistů z obvodního oddělení Přívoz, kteří ho oznámili správnímu orgánu pro podezření z přestupku na úseku veřejného pořádku.
- Do pátrání po pohřešovaném muži se zapojil v Karviné v chladném únorovém podvečeru psovod se psem Willym. Ani ne šedesátiletý muž odešel z nemocnice a vyvstala tak důvodná obava o jeho zdraví. Pes se vyznamenal, muže brzo našel, a to ve městě. Kolegové psovodi uvedli, že si ten večer právem zasloužil metr točeného…
- Perfektní práci odvedla i fenka Daphne. S bruntálským psovodem přispěchala k pátrání po pohřešovaném muži, který ve špatném zdravotním stavu odešel v nemocničním areálu na Bruntálsku z péče lékařů. Byl říjen, brzo ráno. Daphne se v členitém objektu nemocnice perfektně zorientovala, rovněž tak v okolním terénu. Pána rychle nalezla, byl venku, nedaleko areálu.
- Koncem minulého roku kontrolovali cizinečtí policisté prodejce na ostravské tržnici. Jeden cizinec se chtěl evidentně kontrole vyhnout, rozběhl se k okraji areálu a přeskočil plot. V útěku mu ale zabránil právě služební pes Jaggo naší psovodky. Jednalo se o 23letého cizince z jihovýchodní Asie, který pobýval již zhruba rok a půl v ČR bez oprávnění k pobytu. Cizinečtí policisté mu uložili správní vyhoštění na 1 rok. Ani při následné kontrole ubytovny u tržnice nechyběl služební pes, tentokrát Zeus druhé psovodky. Osvědčil se, vyhledal totiž cizince, který se skrýval před policisty mezi regály za větší krabicí s botami. Důvodem mohlo být, že neměl ze zákona povinné zdravotní pojištění.
Další, již medializované případy:
