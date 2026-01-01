Moravskoslezští policisté zkontrolovali při dopravních akcích 8 000 vozidel
Přes 3 000 dopravních přestupků. Řídil s téměř 2 promile alkoholu. Ve městě 114 km/hod.
Policisté z krajského oddělení silničního dohledu zadrželi při speciálních dopravních akcích na různých místech Moravskoslezského kraje řidičský průkaz „čtyřlístku“ hříšníků“:
- Jedním z nich byl 40letý řidič, kterého kontrolovali po šesté hodině ranní v Ostravě Kunčičkách. Výsledek orientační dechové zkoušky byl pozitivní, přes 0,5 promile. Krom zadrženého „řidičáku“ mu zakázali další jízdu. Věc oznámili k projednání na ostravský magistrát.
- Téměř dvě promile alkoholu v dechu pak zjistili při kontrole 55letého řidiče, který s osobním vozidlem projížděl dopoledne po deváté hodině Třincem. Ani jeho nenechali dopravní policisté samozřejmě dále řídit. Věc předali kolegům z obvodního oddělení Třinec, kteří sdělili muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
- Odpoledne pak řešili v Českém Těšíně 45letého muže, který se na jejich výzvu podrobil testu na návykové látky. Výsledek byl pozitivní na amfetamin, odborné lékařské vyšetření odmítl. Policisté i jemu zadrželi řidičský průkaz a vše oznámili na příslušný správní orgán k projednání.
- Při další akci dohlížela hlídka oddělení silničního dohledu na bezpečnost silničního provozu v Opavě části Komárov. Zde, tedy v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/hod, „změřili“ rychle jedoucí osobní vozidlo. Rychloměr ukázal 118 km/hod, po odečtu šlo tedy o rychlost 114 km/hod. Auto řídila téměř 50letá žena, které policisté na místě zadrželi řidičský průkaz. Věc oznámili k projednání na opavský magistrát.
Policisté z dálničního oddělení Ostrava zase řešili při jiné speciální akci přetížený kamion s nákladem dřeva. Řidič s ním jel po dálnici D1 ve směru na Polsko a policisté jej zastavili v Ostravě. Nízkorychlostní kontrolní vážení ukázalo, že vozidlo je o více než 8 tun přetíženo (limit byl 42 tun, váha přes 50 tun). Policisté uložili řidiči na místě v blokovém řízení pokutu 15 000 korun. Provozovateli uložili kauci 80 000 korun a věc bude řešit ostravský magistrát.
Výše je pár případů, které řešili policisté při speciálních, zpravidla několikahodinových dopravních akcích v uplynulém období. K dopravním policistům se někdy připojili i kolegové ze služby pořádkové. Jednou se zaměřili na rychlost, jindy na nákladní auta, cílili na „střízlivost“ řidičů anebo viditelnost chodců. V součtu jsou některé druhy přestupků až ve vyšších stovkách, jiné v desítkách:
Policisté zjistili při kontrole bezmála 8 000 vozidel v součtu 3 160 dopravních přestupků. Nejčetnější bylo 791 překročení povolené rychlosti. 650 řidičů „mobilovalo za jízdy“ (drželi v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení). V téměř 240 případech nebyl použit bezpečnostní pás či zádržný systém a přes 200 řidičů vyjelo na zpoplatněnou silnici bez dálniční známky. Problémy s technickým stavem mělo více než 260 vozidel. Policisté řešili téměř 190 přestupků chodců a 80 cyklistů. Pod vlivem alkoholu usedlo za volant 26 řidičů, pozitivní test na drogy byl u 13 řidičů. Nedoplatek na pokutě (CEPAN) řešili policisté v 55 případech.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 26. března 2026