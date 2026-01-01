Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští policisté zajistí doprovod závodu, monitoring dopravy a její usměrnění
Mezinárodní závod v silniční cyklistice.
Ve dnech 28. – 31. května 2026 se také v Moravskoslezském kraji pojede Závod míru (jezdců do 23 let). Policisté budou v souvislosti s tímto mezinárodním závodem v silniční cyklistice zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Jedná se o doprovod závodu, monitoring dopravy a její usměrnění. Policisté budou připraveni řídit provoz na křižovatkách a na místech, kde by mohlo dojít k dopravním komplikacím. Pro bezpečí všech účastníků silničního provozu budou dopravní omezení v daný čas a na konkrétním místě, samozřejmě v nezbytně nutném rozsahu.
Na opatření se vzhledem k trase závodu podílí policisté z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří budou v úzkém kontaktu s pořadatelskou službou, popřípadě městskou policií. Žádáme účastníky silničního provozu a diváky, aby dbali pokynů policistů, současně pokynů pořadatelů a strážníků.
Závod čítá 4 etapy, Moravskoslezského kraje se týkají II. a IV. etapa a komunikace v okresech Opava a Bruntál. Stručný popis etap a časů:
I. etapa, 28. 5. 2025 Olomoucký kraj (Jeseník – Šumperk)
II. etapa, 29. 5. 2026, 12:50 – 16:50 hodin: Uničov – Budišov nad Budišovkou – Bruntál - Rýmařov
III. etapa,30. 5. 2026 Olomoucký kraj (Zábřeh – Dlouhé stráně)
IV. etapa, 31. 5. 2026, 12:00 – 15:30 hodin: Krnov - Velké Heraltice – Budiškov n. Budišovkou - Šternberk
Podrobný harmonogram jednotlivých etap, který je stěžejní pro nezbytná dopravní omezení a pro usměrnění dopravy na komunikacích v rámci Moravskoslezského kraje, je veřejně dostupný. Bližší informace, zejména konkrétní časové snímky závodu a detailní popis tras, lze zjistit z veřejně dostupných zdrojů a přiřadit tak dle vybrané lokality konkrétní související dopravní omezení v místě a čase.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 26., května 2026