Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští policisté - sportovci jsou úspěšní
Na policejním mistrovství v judu a jiu-jitsu „cinkly“ medaile zlaté, stříbrná i bronzová.
Policistka a tři policisté z Moravskoslezského kraje předvedli perfektní výkony na posledním Mistrovství UNITOP ČR v judu a jiu-jitsu. „Cinkly“ medaile zlaté, stříbrná i bronzová.
Jde v podstatě o policejní mistrovství, což je v obecném pojetí nejvyšší soutěž jak pro policejní judisty, tak zápasníky v jiu-jitsu. Každý zápas v individuálních disciplínách trval čtyři minuty čistého času. Na tatami v Praze nastupovali a o co nejlepší výsledek se snažili také čtyři zástupci moravskoslezské policie. A jednoznačně bodovali!
prap. Karolína Kubíčková – 1. místo v judu a 1. místo v jiu-jitsu (kategorie ženy)
Kolegyně slouží u policie několik let, aktuálně na dálničním oddělení Frýdek-Místek. Trénuje a závodí pod policejním sportovním klubem. Ke sportu je vedena odmalička, začínala s judem a přidala jiu-jitsu. První místa v obou sportech jsou bez debat důkazem její všestrannosti a umu.
nprap. Robin Surma – 2. místo v judu v kategorii do 81 kilogramů
Policista slouží téměř dvacet let, většinu času u moravskoslezské speciální pořádkové jednotky, aktuálně je instruktorem služební přípravy. Judu se věnuje od dětství, zhruba od sedmi let. Začínal v havířovském sportovním klubu, nyní závodí za sportovní klub policie.
pprap. Róbert Szulcsán – mistr UNITOP ČR v jiu-jitsu v kategorii do 77 kilogramů
Na mistrovství vyrazil poprvé a stal se mistrem po boji s dalšími zhruba deseti soupeři systémem vyřazovacích zápasů! Rovněž kolega slouží u moravskoslezské speciální pořádkové jednotky a sportuje od mala. Vystřídal fotbal, karate či breakdance, s jiu-jitsu začal před zhruba osmi lety. Je členem karvinského sportovního klubu a není pro něj problém se při tréninku věnovat i mladým sportovním nadějím.
pprap. Tomáš Jurášek – 3. místo v jiu-jitsu v kategorii do 77 kilogramů
I pro něj to byla první policejní soutěž a takto zabojoval v systému vyřazovacích zápasů v mezi dalšími zhruba deseti soupeři. U policie je již několik let a slouží na ostravském oddělení hlídkové služby. Ke sportu tíhne od útlého mládí, trénuje a závodí za karvinský sportovní klub.
Judo, ve kterém se nepoužívají údery a obránce snaží využít síly útoku k jeho eliminaci, je styl japonského bojového umění. Brazilské jiu-jitsu je brazilské bojové umění zaměřující se na boj na zemi za užití široké škály technik (dnes jej známe ve sportovní verzi jako ju-jitsu).
Všichni čtyři si svých umístění váží. Dodávají, že příprava na soutěže v judu i jiu-jitsu dá „zabrat“. Trénují každou volnou chvíli, i několikrát týdně. Pro komplexní připravenost kombinují různé sportovní aktivity, běh, posilování, plavání a jde i o trénink bojové techniky. Obdobné soutěže jsou také o srovnání dosažené úrovně ve sportu i vzájemné výměně zkušeností mezi kolegy.
Všem čtyřem gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci policie.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 27. ledna 2026