Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Moravskoslezští policisté pro vaše bezpečí v adventu

Jsme na místech, která lákají návštěvníky a kde je vyšší koncentrace osob. 

Také moravskoslezští policisté vnímají adventní čas. Ať si jej můžete bez obav užít, připravili jsme opatření, které probíhá v celém Moravskoslezském kraji již od víkendu. Zapojujeme do něj policisty stěžejně ze služby pořádkové, dále pak ze služby dopravní, cizinecké i kriminální. Cílíme na monitoring a přítomnost hlídek na místech, která lákají návštěvníky a kde je vyšší koncentrace osob. Jedná se o vánoční trhy, kulturní akce, nákupní centra, různé objekty, ale také dopravní a železniční uzly. V rámci ochrany těchto měkkých cílů jsme posílili adekvátně výkon služby a dohled tak provádíme s vyšší intenzitou. Jsme v kontaktu s municipalitou a samozřejmostí je naše součinnost se strážníky městských (obecních) policií. Na některých místech můžete vidět policisty také s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou. Nemáme informace o hrozícím nebezpečí, jedná se o preventivní opatření.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 3. prosince 2025

