Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští policisté posilují dohled na silnicích. Začaly prázdniny.
Podnapilý řidič skútru, syn neměl ochrannou přilbu.
Také moravskoslezští policisté posílili v pátek a v sobotu dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Důvod je jasný: nadešla doba letních prázdnin a dovolených. S tím souvisí častější přesuny na delší trasy, přibývá také motocyklistů, cyklistů, včetně dětí. Policisté se snažili upozornit na veškerá rizika spojená s „letním“ cestováním. Bezpečí i na silnicích je naší prioritou. Děkujeme všem, kteří dodržují předpisy a neohrožují sebe anebo ostatní. Ve zvýšené intenzitě dohledu budeme samozřejmě pokračovat.
Po oba dny se zejména dopravní policisté zaměřili na místa s vyšším dopravním zatížením, měli stanoviště na hlavních tazích i v rizikových úsecích. Neopomenuli ani rekreační oblasti a frekventovaná místa ve městech. Policisté zkontrolovali téměř 1 900 vozidel a řešili více než 300 dopravních přestupků. Celkově 72 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, 39 se dopustilo přestupku způsobem jízdy a 35 nesprávnou jízdou v jízdních pruzích. Takzvaně „mobilovalo“ za jízdy 37 řidičů a 5 usedlo za volant pod vlivem alkoholu. Bez „dálniční známky“ vyjelo na zpoplatněný úsek komunikace 67 řidičů. Cyklisté se dopustili 3 a chodci 7 přestupků. Nevyhovující technický stav mělo 65 vozidel.
Řidič skútru podnapilý, syn bez přilby
- V sobotu dopoledne zastavili policisté z dopravního inspektorátu poblíž centra v Novém Jičíně skútr. Jeden „prohřešek“ byl vidět na první pohled. Patnáctiletý spolujezdec, syn řidiče, neměl ochrannou přilbu. Policisté mu uložili za tento přestupek pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 750 korun. Řidič – tatínek se podrobil orientační dechové zkoušce a výsledek byl pozitivní, přístroj vykázal hodnotu kolem 1,8 promile alkoholu v dechu. Policisté mu zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Novojičínští dopravní policisté budou věc řešit ve zkráceném přípravném řízení.
Z předběžných statistik vyplývá, že od počátku roku došlo na moravskoslezských silnicích k téměř 4 580 dopravním nehodám, usmrceno bylo při nich 8 osob a zhruba 55 osob utrpělo těžké zranění. Nejčastější příčinou byl již tradičně nesprávný způsob jízdy, následuje nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 29. června 2026