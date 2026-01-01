Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality obvinili dva podnikatele
Podvody s desítkami milionů korun z Evropské unie.
Dva muži si zřejmě nelámali hlavu s „přiklepnutými“ evropskými dotacemi. Naši kriminalisté, kteří se specializující se na zvlášť závažnou trestnou činnost hospodářského charakteru, ale vše odhalili.
- Téměř 40letý podnikatel z Ostravy požádal o úvěr ve výši 15 milionů korun z programu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V tomto případě se Evropská unie podílela částkou ve výši 12 000 000 Kč. Účelem uvedeného úvěru mělo být financování nákupu zásob pro velkoobchodní činnost. Provedeným prověřováním a následným vyšetřováním kriminalisté z moravskoslezského odboru hospodářské kriminality zjistili, že podnikatel měl celý úvěr vyčerpat, avšak finanční prostředky měl použít v rozporu s účelem úvěru a z jistiny úvěru nic neuhradit. Navíc, firma, jejímž jménem muž jednal, nepodávala daňová přiznání a nakonec byl na její majetek prohlášen konkurz. Podnikatel je trestně stíhán pro zvlášť závažné zločiny úvěrový podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie a přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
- Z fondů Evropské unie byla poskytnuta dotace i dalšímu podnikateli, a to ve výši 25 milionů korun. Uvedená částka tvořila asi polovinu sumy, kterou měl muž potřebovat na nákup buldozeru, pásového rypadla a dalších pracovních strojů. Se zakoupenými stroji měl provádět stavební práce v místech vymezených dotačním programem. Také tento případ se „dostal“ na stůl kriminalistům, kteří důkladně prověřili veškeré souvislosti. Zjistili, že v dané lokalitě zakoupené stroje používány nebyly, nicméně byly dohledány jinde. Všechny předmětné stroje byly zajištěny pro podezření, že jsou výnosem z trestné činnosti. Podnikatel je obviněn ze zvlášť závažných zločinů dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Na obou těchto případech s trestní sazbou 5 až 10 let intenzivně pracovali moravskoslezští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 10. června 2026