Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Moravskoslezští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality obvinili dva podnikatele

Podvody s desítkami milionů korun z Evropské unie. 

Dva muži si zřejmě nelámali hlavu s „přiklepnutými“ evropskými dotacemi. Naši kriminalisté, kteří se specializující se na zvlášť závažnou trestnou činnost hospodářského charakteru, ale vše odhalili.

  • Téměř 40letý podnikatel z Ostravy požádal o úvěr ve výši 15 milionů korun z programu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V tomto případě se Evropská unie podílela částkou ve výši 12 000 000 Kč. Účelem uvedeného úvěru mělo být financování nákupu zásob pro velkoobchodní činnost. Provedeným prověřováním a následným vyšetřováním kriminalisté z moravskoslezského odboru hospodářské kriminality zjistili, že podnikatel měl celý úvěr vyčerpat, avšak finanční prostředky měl použít v rozporu s účelem úvěru a z jistiny úvěru nic neuhradit. Navíc, firma, jejímž jménem muž jednal, nepodávala daňová přiznání a nakonec byl na její majetek prohlášen konkurz. Podnikatel je trestně stíhán pro zvlášť závažné zločiny úvěrový podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie a přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
  • Z fondů Evropské unie byla poskytnuta dotace i dalšímu podnikateli, a to ve výši 25 milionů korun. Uvedená částka tvořila asi polovinu sumy, kterou měl muž potřebovat na nákup buldozeru, pásového rypadla a dalších pracovních strojů. Se zakoupenými stroji měl provádět stavební práce v místech vymezených dotačním programem. Také tento případ se „dostal“ na stůl kriminalistům, kteří důkladně prověřili veškeré souvislosti. Zjistili, že v dané lokalitě zakoupené stroje používány nebyly, nicméně byly dohledány jinde. Všechny předmětné stroje byly zajištěny pro podezření, že jsou výnosem z trestné činnosti. Podnikatel je obviněn ze zvlášť závažných zločinů dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Na obou těchto případech s trestní sazbou 5 až 10 let intenzivně pracovali moravskoslezští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 10. června 2026

Odkazy do noveho okna

nákup zásob pro velkoobchod (1)

nákup zásob pro velkoobchod (1) 

Detailní náhled

nákup zásob pro velkoobchod (2)

nákup zásob pro velkoobchod (2) 

Detailní náhled

nákup zásob pro velkoobchod (3)

nákup zásob pro velkoobchod (3) 

Detailní náhled

pracovní stroje_foto1

pracovní stroje_foto1 

Detailní náhled

pracovní stroje_foto2

pracovní stroje_foto2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 