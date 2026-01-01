Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští kriminalisté obvinili ženu, vedou řízení proti uprchlému
Měla podvést stovky klientů, kteří i přes zaplacení na zahraniční dovolenou neodjeli.
V březnu 2023 se obrátili v Ostravě na policisty první poškození, kteří zaplatili desetitisíce korun jisté ženě za zahraniční dovolenou, ale nikam neodjeli a nemají vráceny peníze. Vzhledem k vysoké škodě a předpokladu, že případů bude více, se prověřování ujali kriminalisté z moravskoslezského odboru hospodářské kriminality. Dosud měli opravdu napilno, prověřovali případy zhruba 300 poškozených klientů z celé republiky. Škoda šplhá na téměř 23,4 milionu korun.
Kriminalisté rozklíčovávali jednání 33leté Češky, která pobývá delší dobu v zahraničí. V období let 2019 až 2023 měla nabízet na sociální síti a internetu zprostředkování zahraničních zájezdů a pobytů v různých destinacích, jako je Jamajka, Mexiko, USA anebo Kuba. Ceny byly na první pohled příznivé. Byť se nejednalo o tuzemskou společnost, řekněme „cestovku“, žena měla v klientech vyvolávat pocit důvěry a jistoty zasíláním itinerářů, faktur i údajného pojištění proti úpadku. To ale nebylo sjednáno.
Kriminalisté zjistili, že ženě zaplatilo za zájezdy zhruba 300 klientů, paní ale neudělala pro realizaci zájezdů nic. Drtivá většina z klientů tak nikam neodletěla a nemají zpět ani peníze. Ti, kteří vycestovali, si pak museli na místě zaplatit třeba ubytování, které však mělo být uhrazeno. V roce 2024 pak měla podezřelá vystupovat dokonce pod profilem jiných osob, aby mohla v nabízení zájezdů pokračovat. Dalo by se říci, že měla využívat aktuálního trendu v cestování ve svůj prospěch.
Žena měla při komunikaci s klienty přes mobilní komunikační aplikace apelovat na co nejrychlejší zaplacení zájezdu. Záměrem měl být zisk peněz, klienti přišli o téměř 23,4 milionu korun. Jednalo se o téměř 200 zájezdů a 300 poškozených. Zájezd pro jednu osobu stál několik desítek tisíc korun. U jednoho skupinového zájezdu se cena vyšplhala dokonce na zhruba 900 000 korun, jiná skupina zaplatila přes 440 000 korun. Prověřování navíc odhalilo, že si měla od několika lidí půjčit peníze a nevrátit je. Záminkou bylo například zajištění aktivit v souvislosti s nabízenými zájezdy, typu doprava anebo provoz občerstvení v zahraničí. Rovněž měla slíbit zajištění místního alkoholu klientům, z čehož ale sešlo. V této části je škoda téměř 2,5 milionu korun.
První oznámení podvedených klientů z celé republiky začala jarem 2023 a náhle narůstala geometrickou řadou, zřejmě díky informaci o úpadku „cestovky“. Moravskoslezští kriminalisté si všechna “stahovali“ pod sebe do společného trestního řízení. Prověřování nebylo vůbec jednoduché. Kriminalisté se zabývali neskutečným množstvím finančních toků, rovněž komunikací mezi poškozenými a ženou. Bylo zapotřebí získat informace v podstatě od každého poškozeného, ale i dalších osob, které mohly osvětlit jakoukoliv část jednání paní. I s ní kriminalisté navázali kontakt. Každou informaci bylo nutné vyhodnotit a spárovat, dát do souvislostí. Naši kriminalisté byli v úzkém kontaktu s policisty z celé republiky, realizovali také řadu úkonů v rámci právní pomoci se zahraničím, například s Interpolem anebo při prověřování samotných sociálních sítí. Samozřejmostí byla součinnost s dozorujícím Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě. Kdybychom převedli spis do listinné podoby, aktuálně by měl na 20 šanonů.
Na základě shromážděných informací vydal vrchní komisař odboru hospodářské kriminality usnesení o zahájení trestního stíhání 33leté ženy pro zločin a zvlášť závažný zločin podvodu. Řízení je vedeno proti uprchlému, neboť obviněná se vyhýbá trestnímu řízení úmyslným pobytem mimo Českou republiku. Trestní sazbu stanoví zákon na pět až deset let odnětí svobody. Práce na případu však pro kriminalisty zdaleka nekončí.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 5. března 2026