Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští kriminalisté objasnili vraždu
Obětí je mladá žena, obviněný muž měl jednat po předchozím uvážení.
Minulý týden ve středu 3. prosince 2025 přijali policisté oznámení, že v potoce u Staříče na Frýdecko-Místecku je bezvládné tělo. Po jeho vytažení policejními potápěči a z následně zjištěných informací, včetně soudní pitvy, vyvstalo důvodné podezření, že na smrti konkrétně ženy mladšího věku se podílela cizí osoba. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří v úzké spolupráci s frýdecko-místeckými kriminality začali intenzivně zjišťovat veškeré okolnosti a souvislosti tak, aby se v co nejkratším čase dobrali podezřelé osoby. Již na místě bylo zřejmé, že policisté začínají pracovat s několikadenním odstupem od spáchání tohoto závažného násilného skutku.
Bylo prvně zapotřebí zjistit, kdo zemřelá žena je. Policisté pracovali také s databází pohřešovaných osob, mezi kterými byla od 25. listopadu rovněž 22letá žena. Potvrdilo se, že se jedná o tuto mladou ženu. Policisté současně aktivně pátrali po možných stopách a věcech na místě nálezu těla a v širším perimetru, kdy nasazeni byli také policisté ze speciální pořádkové jednotky a policejní kynologové se služebními psy. Zkoumání zajištěných stop a věcí pak přináleželo odboru kriminalistické techniky a expertiz. Kriminalistům se postupně dařilo analytickou a detailní prací s informacemi, poté i díky důkladnému vytěžení svědků a dalším činnostem, vytvořit kostru skutku a vytipovat podezřelého. Nápomocny byly i předběžné výsledky soudní pitvy zemřelé.
Ve velice krátkém čase, již následný den po oznámení nálezu těla v potoce, zadrželi policisté podezřelého 33letého muže. Vrchní komisař krajského odboru obecné kriminality ho na základě zadokumentovaných skutečností posléze obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Obviněnému kriminalisté kladou za vinu, že měl ve třetím listopadovém týdnu pod jistou záminkou vylákat 22letou ženu na odlehlé místo. Znali se, nicméně měli mít vzájemné určité osobní neshody. Na místě setkání ji měl fyzicky napadnout a škrtit, až ztratila vědomí. Muž měl jednat s úmyslem a v podstatě promyšleně.
Soud rozhodl o vzetí obviněného, který s kriminalisty spolupracuje, do vazby. Trestní sazba je kvůli předchozímu uvážení v rozmezí 12 až 20 let. Krajští kriminalisté ve vyšetřování pokračují.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 9. prosince 2025