Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští krajští kriminalisté prověřují podezření z vraždy a sebevraždy v Orlové
Krizoví interventi poskytovali psychologickou péči a pomoc.
Včera, v neděli 26. října 2025 večer, byli policisté přivoláni k muži a ženě, kteří byli v Orlové na Karvinsku nalezeni ve vozidle bez známek života. Pro podezření z násilné smrti přinejmenším jednoho z nich si věc převzali krajští kriminalisté. V průběhu večera začali policisté zjišťovat informace, v prověřování pokračují i dnes. Jedná se o tragický případ, kdy k poskytnutí psychologické péče a pomoci příbuzným byli přivoláni krizoví interventi policie a zdravotníků.
Krajští kriminalisté se intenzivně zabývají veškerými souvislostmi týkající se události, vytěžují svědky, kolegové z odboru kriminalistické techniky a expertiz zajišťují a následně vyhodnocují stopy. Aktuálně lze sdělit, že dle dosud zjištěných informací měl bývalý partner ženu (oba středního věku) zastřelit a poté spáchat sebevraždu. Muž nebyl držitelem zbrojního průkazu. Kriminalisté věc prověřují pro zvlášť závažný zločin vraždy a přečin nedovoleného ozbrojování.
Jedná se o citlivý, tragický případ, bližší informace nebudeme vzhledem k příbuzným a stavu prověřování poskytovat, děkuji za pochopení.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 27. října 2025