Moravskoslezští krajští kriminalisté obvinili muže a ženu z vraždy spáchané zvlášť trýznivým způsobem
Měli poleptat obličej mladému muži, který poté na následky zranění zemřel.
Z vraždy spáchané zvlášť trýznivým způsobem obvinili krajští kriminalisté sourozence. Sestra a bratr měli způsobit zhruba 20letému muži smrt, a to v důsledku poleptání tkání v oblasti hlavy, krku i dýchacích cest.
Zdravotníci byli přivoláni v polovině ledna ve večerních hodinách do Karviné k muži, který měl rozsáhlá krvácivá zranění, zejména v obličeji. Transportovali ho ve vážném zdravotním stavu do nemocnice. Na místo vyjeli karvinští policisté, kteří začali zjišťovat, co se zraněnému muži stalo. Prvotní šetření nasvědčovala tomu, že poranění mohla být způsobena cizí osobou. Poškozený následně druhý den v nemocnici zemřel.
Prověřování převzali krajští kriminalisté. Ti k případu intenzivně shromažďovali informace a prověřovali veškeré související okolnosti. Prováděli výslechy osob. Další činnosti směřovaly k potvrzení totožnosti zraněného muže. Na místě činu byly při ohledání zajištěny kriminalistické stopy, které byly následně vyhodnoceny. Kriminalisté měli k dispozici předběžné závěry nařízené soudní pitvy, ze kterých vyplynulo, že bezprostřední příčinou smrti poškozeného byl úrazový šok při rozsáhlém poleptání kůže na hlavě a krku a poleptání i dýchacích cest.
Vrchní komisař odboru obecné kriminality obvinil na základě zadokumentovaných skutečností muže a ženu středního věku z Karvinska ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupachatelství, kterého se měli dopustit zvlášť trýznivým způsobem. Jednalo se o bratra a sestru, kteří měli ve větší míře v bytě požívat alkohol společně s poškozeným mužem ve věku okolo 20 let. Sourozenci pak měli spícího mladého muže potřísnit směsí látek různého složení, mimo jiné použili i chemický čisticí prostředek používaný běžně v domácnosti. Zdravotníci byli přivoláni ke zraněnému až s několikahodinovým odstupem. Policisté zadrželi sourozence následný den od skutku. V minulosti nebyl ani jeden trestán pro násilnou trestnou činnost. Za tento skutek jim dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let nebo trest výjimečný. Soud rozhodl o vzetí obou do vazby.
Kriminalisté ve vyšetřování případu i nadále pokračují.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 23. ledna 2026