Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští cizinečtí policisté zkontrolovali přes tisíc cizinců
Řešili padělek dokladu předložený na recepci hotelu, neoprávněné pobyty i práce.
Moravskoslezská cizinecká policie uskutečnila jednu z větších kontrolních akcí. Přes šest desítek policistů kontrolovalo průřezově v celém kraji oprávněnost pobytu cizinců v naší republice a legálnost jejich zaměstnávání, kontrolovali také pravost a platnost dokladů. Co do rozsahu, letos se jednalo o pátou takovou akci a s policisty byli na některých místech na kontrolách i pracovníci oblastního inspektorátu práce.
Policisté zkontrolovali v součtu přes 1 000 cizinců, z nichž bylo téměř 430 z třetích zemí a téměř 580 občanů Evropské unie. „Cizináři“ zamířili při kontrolách do několika ubytovacích zařízení a na několik staveb, dále do skoro šesti desítek živnostenských provozoven. Nevynechali silniční kontroly, při kterých zastavili zejména na páteřních komunikacích v rámci kraje na 260 vozidel, která řídili cizinci.
Policisté zjistili při akci na dvacet porušení zákona, která vyřešili na místě uložením pokuty. Jednalo se například o dva zhruba třicetileté cizince přistižené při nelegální práci. Jeden v době kontroly bez patřičných povolení pracoval na stavbě sportovní haly v Ostravě a druhý na opravě mostu v Opavě. Policisté cizincům vydali výjezdní příkazy k opuštění naší republiky a uložili pokutu.
Policisté řešili také cizince se zákazem řízení, padělaný doklad předložený na recepci hotelu a cizince, který si neprodloužil pobyt v ČR stanovený vízem:
- Hlídka složená z policistů služby cizinecké a dopravní zastavila v rámci akce a kontrolovala na dálnici D1 v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku 30letého cizince, který jel směrem na Brno. Lustrací zjistili, že muž usedl za volant osobního vozu i přes platný zákaz řízení všech motorových vozidel na území naší republiky, který mu končí v lednu příštího roku. Policisté sdělili cizinci ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
- Policisté prověřovali doklad totožnosti, který předložil 40letý cizinec na recepci ostravského hotelu. Paní recepční pojala podezření, že se může jednat o padělek. Potvrdilo se to odborným zkoumáním, které provedli moravskoslezští „cizinečtí“ policisté. Zjistili, že cizinec zkusil padělek průkazu totožnosti země na jihu střední Evropy, opatřený fotografií jemu podobné osoby, udat v hotelu jako pravý. Získat ho měl na internetu. Policisté muži sdělili podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Soud vydal ve věci trestní příkaz s podmíněným trestem odnětí svobody na 6 měsíců a trestem vyhoštění na 18 měsíců.
- Při pobytové kontrole zjistili policisté v lázeňském zařízení na Karvinsku třicetiletého cizince, který do ČR přicestoval na počátku října. Měl platný cestovní pas s vylepeným vízem opravňujícím ho ke zhruba měsíčnímu pobytu v naší republice. Vízum si ale neprodloužil, čímž se stal jeho pobyt u nás nelegálním. Policisté uložili cizinci pokutu v příkazním řízení a vydali rozhodnutí o správním vyhoštění.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 25. listopadu 2025