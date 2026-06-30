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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský přebor ve střelbě

Známe vítěze přeboru ve střelbě z krátké služební zbraně. 

Na střelnici v Krnově se uskutečnil dvoudenní „moravskoslezský“ přebor ve střelbě z krátké služební zbraně. Soutěž uspořádalo školní policejní středisko, i letos spolu se Sportovním klubem policie Ostrava. Ti nejlepší postupují na republikové mistrovství.

Soutěžili jednotlivci v kategoriích muži a ženy a dále tříčlenná družstva. Na palebnou čáru se postavilo 45 policistů (z počtu bylo 9 žen) a 2 občanští zaměstnanci průřezově z celého moravskoslezského krajského ředitelství, poté i 12 družstev. Soutěžní disciplínou byla obecně praktická střelba dle připravených střeleckých situací na osmi stanovištích. Praktická střelba vyžaduje naprosté a okamžité přizpůsobení se okolnostem a přinutí střelce plně využít své dovednosti a schopnosti.  Instruktoři služební přípravy školního policejního střediska, kteří vedou střeleckou, taktickou, fyzickou a služební přípravu policistů (známi jsou jako „bojaři“), připravili střelecké situace ve stylu IPSC střelby. Dohlíželi na dodržování pravidel přeboru, rovněž tak nad bezpečnou manipulací, prací se zbraní a přesností zásahu. A nechyběli rozhodčí.

Policistky a policisté, kteří obsadili stupně vítězů, porovnají své střelecké dovednosti na zářijovém Policejním mistrovství České republiky ve střelbě z krátkých služebních zbraní. Tak hodně zdaru! Přebory nejsou ani z hlediska organizace snadnou záležitostí. Patří se poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě a realizaci podíleli a jakkoliv k soutěži přispěli a podpořili ji. Ať to bylo poháry a cenami pro tři „na bedně“ anebo vstřícným přístupem.

Výsledky:
Jednotlivci ženy
1. místo -  policistka školního policejního střediska
2. místo -  občanská zaměstnankyně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
3. místo -  policistka územní odbor Nový Jičín

Jednotlivci muži

  1. místo -  policista zásahové jednotky
  2. místo -  policista školního policejního střediska
  3. místo -  policista školního policejního střediska

Družstva 

  1. místo – školní policejní středisko
  2. místo – zásahová jednotka
  3. místo – speciální pořádková jednotka

Gratulujeme těm nejlepším, poděkování za účast a skvělé výkony patří ale všem soutěžícím. Bylo vidět, že každý z nich poctivě trénoval.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku
kpt. Mgr. Jan Prstecký
školní policejní středisko

30. června 2026

Odkazy do noveho okna

střelecké přebory ms 2026 (1)

střelecké přebory ms 2026 (1) 

Detailní náhled

střelecké přebory ms 2026 (2)

střelecké přebory ms 2026 (2) 

Detailní náhled

střelecké přebory ms 2026 (3)

střelecké přebory ms 2026 (3) 

Detailní náhled

střelecké přebory ms 2026 (4)

střelecké přebory ms 2026 (4) 

Detailní náhled

střelecké přebory ms 2026 (5)

střelecké přebory ms 2026 (5) 

Detailní náhled

střelecké přebory ms 2026 (6)

střelecké přebory ms 2026 (6) 

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střelecké přebory ms 2026 (7)

střelecké přebory ms 2026 (7) 

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