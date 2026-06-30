Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský přebor ve střelbě
Známe vítěze přeboru ve střelbě z krátké služební zbraně.
Na střelnici v Krnově se uskutečnil dvoudenní „moravskoslezský“ přebor ve střelbě z krátké služební zbraně. Soutěž uspořádalo školní policejní středisko, i letos spolu se Sportovním klubem policie Ostrava. Ti nejlepší postupují na republikové mistrovství.
Soutěžili jednotlivci v kategoriích muži a ženy a dále tříčlenná družstva. Na palebnou čáru se postavilo 45 policistů (z počtu bylo 9 žen) a 2 občanští zaměstnanci průřezově z celého moravskoslezského krajského ředitelství, poté i 12 družstev. Soutěžní disciplínou byla obecně praktická střelba dle připravených střeleckých situací na osmi stanovištích. Praktická střelba vyžaduje naprosté a okamžité přizpůsobení se okolnostem a přinutí střelce plně využít své dovednosti a schopnosti. Instruktoři služební přípravy školního policejního střediska, kteří vedou střeleckou, taktickou, fyzickou a služební přípravu policistů (známi jsou jako „bojaři“), připravili střelecké situace ve stylu IPSC střelby. Dohlíželi na dodržování pravidel přeboru, rovněž tak nad bezpečnou manipulací, prací se zbraní a přesností zásahu. A nechyběli rozhodčí.
Policistky a policisté, kteří obsadili stupně vítězů, porovnají své střelecké dovednosti na zářijovém Policejním mistrovství České republiky ve střelbě z krátkých služebních zbraní. Tak hodně zdaru! Přebory nejsou ani z hlediska organizace snadnou záležitostí. Patří se poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě a realizaci podíleli a jakkoliv k soutěži přispěli a podpořili ji. Ať to bylo poháry a cenami pro tři „na bedně“ anebo vstřícným přístupem.
Výsledky:
Jednotlivci ženy
1. místo - policistka školního policejního střediska
2. místo - občanská zaměstnankyně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
3. místo - policistka územní odbor Nový Jičín
Jednotlivci muži
- místo - policista zásahové jednotky
- místo - policista školního policejního střediska
- místo - policista školního policejního střediska
Družstva
- místo – školní policejní středisko
- místo – zásahová jednotka
- místo – speciální pořádková jednotka
Gratulujeme těm nejlepším, poděkování za účast a skvělé výkony patří ale všem soutěžícím. Bylo vidět, že každý z nich poctivě trénoval.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku
kpt. Mgr. Jan Prstecký
školní policejní středisko
30. června 2026