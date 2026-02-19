Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Modré majáky pro oběti: Kolínsko si připomíná Evropský den obětí trestných činů
Každý rok si 22. února připomínáme Evropský den obětí trestných činů. Pro Policii ČR i Probační a mediační službu je to příležitost připomenout veřejnosti, že v centru zájmu nestojí pouze pachatel a jeho potrestání, ale především člověk, kterému bylo ublíženo.
Ačkoliv oficiální datum připadá na neděli, policisté a pracovníci pomáhajících organizací si jej symbolicky připomenou již v pátek 20. února. Cílem je vyslat jasný vzkaz: Oběť trestného činu v tom nikdy nesmí zůstat sama.
Přesně v poledne se u služeben Policie ČR po celé zemi na jednu minutu rozblikají modré majáky. „Tímto tichým gestem vyjadřujeme solidaritu všem, kterým bylo ublíženo. Rozsvícené majáky symbolizují, že policie je pro lidi v těžkých chvílích majákem bezpečí a že nám osudy obětí nejsou lhostejné,“ vysvětluje preventistka kolínské policie.
Práce, která nekončí u spisu
Pomoc obětem a ohroženým osobám je pro kolínské policisty každodenní realitou. Významnou součástí této agendy je i pátrání po pohřešovaných. Jak uvádí nprap. Richard Liebl z Odboru obecné kriminality SKPV Kolín, kriminalisté se těmto případům věnují s maximálním nasazením. Za loňský rok řešil územní odbor Kolín celkem 11 případů pohřešovaných osob, přičemž díky precizní práci policistů se ve všech případech podařilo vypátrat, co se s dotyčnými stalo, a zajistit jejich bezpečí či objasnit jejich osud.
Bezplatná pomoc v regionu
Dveře jsou otevřené každému, kdo se cítí být obětí nebo prochází těžkým obdobím a neví si rady. V Kolíně tuto podporu zajišťuje středisko Probační a mediační služby (PMS) na adrese Politických vězňů 109.
Vedoucí kolínského střediska, Ing. Helena Pavlásková, potvrzuje rostoucí potřebu těchto služeb: „V druhé polovině roku 2025 naše poradkyně dlouhodobě provázela více než tři desítky klientů. Spolupráce se týkala vymáhání náhrady škody, domácího násilí, sexuálních útoků, podvodů včetně kybernetických. Poradkyně jako profesionální důvěrník doprovodila několik obětí k jednání na policii či u soudu, pomohla při sepsání různých písemností a návrhů, seznámila oběti s průběhem trestního řízení, poskytla psychosociální podporu a prostor pro sdílení. Služby poradny jsou bezplatné."
Jak konkrétně PMS Kolín pomáhá?
-
Osobní doprovod: Profesionální důvěrník může oběť doprovodit k výslechu na policii či k soudu, což výrazně snižuje stres z celého procesu.
-
Právní a psychosociální podpora: Pomoc se sepsáním návrhů, vysvětlení práv a poskytnutí bezpečného prostoru pro sdílení prožitého traumatu.
-
Náprava následků: Snaha vést pachatele k převzetí zodpovědnosti a náhradě škody (např. u dopravních nehod).
-
Bezplatnost: Veškeré služby Poradny pro oběti jsou poskytovány zcela zdarma.
Nezůstávejte na své trápení sami. Pomoc existuje a je dostupná přímo v našem regionu.
Informace k Evropskému dni obětí trestných činů 2026.png
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
19. února 2026