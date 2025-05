Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Modrá střela severu

KRAJ - Z útuláčka se stal pes vycvičený na vyhledávání nástražného výbušného systému.

Policisté Služby základních kynologických činností z České Lípy přivítali do svých řad novou posilu. Vcelku netradiční přírůstek přezdívaný ,,modrá střela severu“, má svou cestu policejního psa postavenou nejen na své píli a šikovnosti, ale také na trpělivosti a lásce psovoda prap. Filipa Dvořáka.

Představujeme vám psího křížence Normana. Jako zanedbané a nesocializované štěně byl odložen do moravského útulku. Svým netradičním vzhledem a evidentně již první přeběhnutou jiskrou, zaujal Filipa, který v té době hledal psího parťáka. Slovo dalo slovo a roční Norman měl svého nového páníčka. V tu chvíli ale začala ta největší ,,sranda“. Normanovi totiž chyběla veškerá socializace, bál se lidí a dokonce měl strach i z malého smetáčku. Vzdát to? To u Filipa nepřipadalo v úvahu. Společnými silami se propracovali k tomu, že se Norman stal rovnocenným parťákem jeho dalším třem služebním psům. Nejen že jim konkuruje v poslušnosti a dravosti, ale ani v mazlení nezůstává pozadu.

K úspěšnému absolvování výcviku a splnění kritérií pro výkon služby u policie, měl tak Norman velké předpoklady. Zbývalo tedy splnit odpovídající požadavky policejního psa včetně absolvování příslušných zkoušek. To vše Norman zvládnul na jedničku. Na konci měsíce dubna si na svůj účet připsal také úspěšné absolvování zkoušky k získání atestu psa pro vyhledávání výbušnin.

Jeho první nasazení na sebe nenechalo dlouho čekat. Na začátku měsíce května byl prap. Filip Dvořák s Normanem vyslán k prověření uložení nástražného výbušného systému na jedné ze základních škol v Jablonci. Naštěstí na místě nebyl žádný nalezen. AKTUALIZACE - Prověřování oznámení o uložení bomby v budově základní školy - Policie České republiky

Nejen s Normanem, ale i s dalšími psími svěřenci prap. Filip Dvořák nezůstává nijak pozadu. V roce 2023 se stal se služebním psem Emanem psovodem roku, kdy společně vypátrali pohřešovaného muže v náročném a špatně přístupném terénu. Psovod roku 2023 - Policie České republiky

Na začátku loňského roku jsme vám také představili jeho štěněčí přírůstek – temperamentní BUTCH BELLA DON DEVILS. Vzpomínáte si? "Butch" nový přírůstek do týmu psovodů - Policie České republiky. Ze štěněte je již pořádný policejní pes a za chvíli ho tak čeká absolvování ,,služební zkoušky“.

14. května 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

