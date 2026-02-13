Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Modernizace speciální výslechové místnosti
V Českém Krumlově došlo ke zkvalitnění technických podmínek pro práci s dětskými oběťmi.
V období od 25. 4. do 31. 12. 2025 byla realizována modernizace speciální výslechové místnosti v budově územního odboru Policie České republiky v Českém Krumlově.
Modernizace záznamového zařízení v hodnotě přes 160 000 korun proběhla z důvodu zlepšení podmínek pro práci s dětskými obětmi trestné činnosti. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění výstupů jednotlivých úkonů prováděných ve speciální výslechové místnosti, které tak nyní odpovídají současným technickým standardům. Hlavním přínosem bude minimalizace traumatizace poškozených osob, které nebudou například vystavovány opakování stejných otázek.
Speciální výslechová místnost je využívána při provádění procesních úkonů v rámci prověřování a vyšetřování trestných činů, především kriminalisty z oddělení obecné či hospodářské kriminality v Českém Krumlově. Využívat ji mohou také další policejní orgány v rámci vzájemné součinnosti.
Tímto velmi děkujeme odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky za poskytnuté finanční prostředky na realizaci tohoto projektu, který bude bezesporu významným přínosem pro zefektivnění a zkvalitnění provádění procesních úkonů, jež jsou zpravidla realizovány se zvlášť zranitelnými oběťmi, tedy malými dětmi.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
