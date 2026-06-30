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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mobilní telefony převzala, dluh zůstal poškozené

Důvěru měla využít k uzavření nevýhodných smluv a tak kriminalisté ženu obvinili z podvodu. 

Policisté z obvodního oddělení Litoměřice ve spolupráci s kriminalisty z oddělení obecné kriminality se v uplynulých měsících zabývali případem ženy, která měla zneužít důvěry jiné osoby a přivodit jí finanční závazky v řádu desítek tisíc korun.

Tato žena si nejprve měla vytvořit blízký vztah s poškozenou a získat její důvěru. Následně měla využít její důvěřivosti a také jejího psychického a mentálního stavu. V prodejně společnosti poskytující telekomunikační služby měla poškozenou přesvědčit k uzavření několika účastnických smluv vedených na její jméno.

Součástí uzavřených smluv byly také cenově zvýhodněné mobilní telefony a SIM karty. Ty měla obviněná žena bezprostředně po podpisu smluv od poškozené převzít. Obviněná přitom měla již od počátku jednat s úmyslem smluvní podmínky neplnit a získat pro sebe neoprávněný majetkový prospěch.

V důsledku tohoto jednání měl vzniknout poškozené vůči telekomunikační společnosti dluh ve výši 24 tisíc korun.

Dovést případ do zdárného konce bylo pro kriminalisty mimořádně náročné. Při získávání informací a provádění procesních úkonů bylo nutné zohlednit psychický a mentální stav poškozené osoby, jehož měla obviněná využít. Takové případy vyžadují citlivý a individuální přístup, který se od běžné práce s poškozenými osobami významně liší.

Na základě shromážděných důkazů kriminalisté ženě sdělili obvinění ze spáchání trestného činu podvodu. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

30. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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