Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mobilní telefony převzala, dluh zůstal poškozené
Důvěru měla využít k uzavření nevýhodných smluv a tak kriminalisté ženu obvinili z podvodu.
Policisté z obvodního oddělení Litoměřice ve spolupráci s kriminalisty z oddělení obecné kriminality se v uplynulých měsících zabývali případem ženy, která měla zneužít důvěry jiné osoby a přivodit jí finanční závazky v řádu desítek tisíc korun.
Tato žena si nejprve měla vytvořit blízký vztah s poškozenou a získat její důvěru. Následně měla využít její důvěřivosti a také jejího psychického a mentálního stavu. V prodejně společnosti poskytující telekomunikační služby měla poškozenou přesvědčit k uzavření několika účastnických smluv vedených na její jméno.
Součástí uzavřených smluv byly také cenově zvýhodněné mobilní telefony a SIM karty. Ty měla obviněná žena bezprostředně po podpisu smluv od poškozené převzít. Obviněná přitom měla již od počátku jednat s úmyslem smluvní podmínky neplnit a získat pro sebe neoprávněný majetkový prospěch.
V důsledku tohoto jednání měl vzniknout poškozené vůči telekomunikační společnosti dluh ve výši 24 tisíc korun.
Dovést případ do zdárného konce bylo pro kriminalisty mimořádně náročné. Při získávání informací a provádění procesních úkonů bylo nutné zohlednit psychický a mentální stav poškozené osoby, jehož měla obviněná využít. Takové případy vyžadují citlivý a individuální přístup, který se od běžné práce s poškozenými osobami významně liší.
Na základě shromážděných důkazů kriminalisté ženě sdělili obvinění ze spáchání trestného činu podvodu. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
30. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje