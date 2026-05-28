Mobilní telefon nalezen a vrácen majitelce
Novobydžovští policisté obdrželi poděkování.
V uplynulých dnech přijal operační důstojník oznámení o krádeži mobilního telefonu v linkovém autobuse na Novobydžovsku. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Nový Bydžov, která se případem okamžitě začala zabývat. Na základě zjištěných skutečností, vyhodnocení dostupných kamerových záznamů a díky osobní i místní znalosti policisté do jedné hodiny od oznámení ztotožnili podezřelou osobu, která se krádeže dopustila. Mobilní telefon byl vrácen majitelce.
Od poškozené se policistům dostalo vyjádření pochvaly, ve kterém mimo jiné uvedla:
„Chtěla bych touto cestou vyjádřit obrovské poděkování policistům z obvodu Nový Bydžov, kteří mi pomohli při řešení krádeže mého mobilního telefonu… Jeho ztráta pro mě znamenala obrovský stres a komplikace. V situaci, kdy jsem byla vystresovaná, nešťastná a už téměř bez naděje, se ke mně policisté chovali velmi lidsky, empaticky a profesionálně. Díky jejich rychlé reakci a ochotě se podařilo můj telefon zachránit ve velmi krátké době. Celá nepříjemná situace dopadla dobře.“
Za tato slova upřímně děkujeme. Pro policisty představují podobná poděkování významnou motivaci a potvrzení, že jejich práce má skutečný smysl.
28. května 2026
por. Mgr. Martin Stránský