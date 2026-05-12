Mladý záchranář
Znalosti soutěžících, pohotovost i týmovou spolupráci prověřili také policisté…
Litoměřický areál Hasičského záchranného sboru ožil v pondělí 11. května 2026 soutěží mladých záchranářů. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, zde uspořádal další ročník okresního kola oblíbené soutěže pro žáky základních škol s názvem „Mladý záchranář“.
Na soutěžící čekala řada disciplín zaměřených na požární prevenci, mimořádné události, dopravní výchovu i všeobecné znalosti. Děti si během soutěže vyzkoušely nejen své teoretické vědomosti získané při výuce ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také praktické dovednosti, schopnost spolupracovat v týmu a fyzickou zdatnost.
Velký zájem vzbudilo také společné stanoviště Policie ČR a městské policie, kde si žáci mohli ověřit své znalosti z oblasti prevence kriminality a BESIP. Soutěžící si vedli velmi dobře a většina týmů zvládla připravené úkoly bez větších obtíží.
Do krajského kola soutěže postupují vítězná družstva ze Základní školy v Úštěku.
Všem soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a postupujícím držíme palce v dalším kole soutěže!
12. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje