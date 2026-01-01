Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Mladý řidič na místě zemřel

Šofér, pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti, narazil do dvojice sloupů elektrického vedení. 

V neděli večer došlo v katastru obce Rešice na Znojemsku k tragické dopravní nehodě. Mladý řidič tam z nezjištěných příčin, pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti, narazil při průjezdu pravotočivou zatáčkou do dvojice sloupů elektrického vedení. Ve zdemolovaném vozidle BMW na místě zemřel. Místo nehody bylo neprůjezdné. K dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit. Přerušené elektrické vedení pak znamenalo komplikace pro energetiky.

por. Bohumil Malášek, 22. února 2026

Odkazy do noveho okna

DN_ZN_1

DN_ZN_1 

Detailní náhled

DN_ZN_2

DN_ZN_2 

Detailní náhled

DN_ZN_3

DN_ZN_3 

Detailní náhled

DN_ZN_4

DN_ZN_4 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • Mladý.mp3
    Velikost souboru: 494,9 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 