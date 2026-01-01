Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mladý řidič na místě zemřel
Šofér, pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti, narazil do dvojice sloupů elektrického vedení.
V neděli večer došlo v katastru obce Rešice na Znojemsku k tragické dopravní nehodě. Mladý řidič tam z nezjištěných příčin, pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti, narazil při průjezdu pravotočivou zatáčkou do dvojice sloupů elektrického vedení. Ve zdemolovaném vozidle BMW na místě zemřel. Místo nehody bylo neprůjezdné. K dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit. Přerušené elektrické vedení pak znamenalo komplikace pro energetiky.
por. Bohumil Malášek, 22. února 2026