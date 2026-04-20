Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Mladý muž ujížděl policistům
Případ prověřujeme pro dva trestné činy.
V neděli po 23:00 hodině dávala policejní hlídka zákonným způsobem pokyn k zastavení řidiči vozidla Š Fabia v obci Kralice na Hané. Řidič ale na výzvu nezareagoval a začal ujíždět směrem k Prostějovu, kde projel ulicemi Kojetínská, Rovná a Háj a vrátil se zpět do Kralic, kde pokračoval dál a projel obcí Bedihošť. Odtud pokračoval do Hrubčic a poté se vydal po polní cestě zpět do Kralic na Hané, kde se mu na ulici Prostějovská porouchalo vozidlo a musel zastavit. Policisté ihned po jeho zastavení přistoupili k autu a při zásahu použili donucovací prostředky hrozba namířenou střelnou zbraní. Řidič skončil v poutech. Při použití donucovacích prostředků ke zranění osob nedošlo. U 28letého řidiče byly provedeny dechové zkoušky, kdy mu byly naměřeny hodnoty 1,07 a 1,11 promile alkoholu v dechu. Pozitivní byl i orientační test na návykové látky a to na THC a amfetamin a metamfetamin. Muž uvedl, že před jízdou vypil tři piva a vodku. K návykovým látkám sdělil, že ten den užil marihuanu a pervitin měl přibližně před týdnem. V nemocnici se dobrovolně podrobil odběru bio materiálu. Jedním z důvodů ujíždění byl zřejmě i ten, že měl prostějovským soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidle až do listopadu tohoto roku. Po provedení všech potřebných úkonů byl propuštěn na svobodu. Případ prověřujeme pro podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu může soud uložit až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miluše Zajícová
20. dubna 2026