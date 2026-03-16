Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Mladý muž skončil ve vazbě
Prostějovští policisté ho zadrželi a obvinili z podvodu.
Začátkem minulého týdne telefonicky kontaktoval 71letou ženu z Prostějovska neznámý muž, který se představil jako policista za Strakonic. Oklamal ji historkou o muži, který disponuje její plnou mocí k jejím bankovním účtům a chtěl si vzít na její jméno půjčku. Aby tyto informace byly autentičtější a vzbudili u poškozené důvěru, zaslal jí dokumenty s hlavičkou Policie ČR. Poté jí řekl, že dál s ní bude celou věc řešit jeho kolega.
Ten se skutečně do hodiny ozval prostřednictvím aplikace WhatsApp a představil se. Ženě řekl, že její finance mohou být v ohrožení a apeloval na to, aby je převedla na zabezpečený účet. Pořád ji ujišťoval, že o žádné peníze nepřijde a poslal jí také fotku jeho služebního průkazu. Dál mezi nimi probíhala komunikace a pachatel ženu instruoval k tomu, aby nepřerušovala hovor. Další „pomoc a rada“ ze strany příslušníka byla taková, že má jít do banky, vybrat hotovost 300 000 Kč a jet s ní do Olomouce. To žena odmítla s tím, že Olomouc nezná. I s tímto si neznámý muž věděl rady a řekl jí, že za ní tedy pošle svého kolegu do Prostějova. Na základě domluvy šla žena do banky v Prostějově, kde provedla výběr. Po celou dobu s ním byla prostřednictvím uvedené aplikace ve spojení, dostala ale pokyn, aby to pracovníci banky nevěděli. Po výběru peněz ji navedl na místo, kde se setká s jeho kolegou a peníze mu předá. Namluvil jí, že s ním nesmí komunikovat nebo pořizovat jakékoli obrazové záznamy. Podle pokynu tedy počkala na určeném místě, kam se dostavil mladý muž a peníze si od ní převzal a zase odešel.
Po příchodu domů ji pachatel vyzval k tomu, aby ze svého účtu prostřednictvím internetového bankovnictví odeslala další částku necelých 400 000 Kč. Transakce ovšem neproběhla a tak ji podvodník opět poradil, aby zavolala do banky a zeptala se, proč platba neproběhla. Zde jí bylo řečeno, že se musí platba ověřit. Nicméně se ji tedy snažil dotlačit k tomu, aby poslala znovu platbu, tentokrát ve výši 300 000 Kč. Žena další platbu prostřednictvím internetového bankovnictví provedla, ale opět nebyla odeslána na požadovaný účet, který jí muž poradil. Zašel tak daleko, že ženě řekl, aby opět zavolala do banky a dožadovala se odeslání uvedené částky. Při následném hovoru s pracovnicí banky ale zjistila, že by se mohlo jednat o podvod a požádala o zrušení obou plateb a zablokování účtu a platební karty. Následně se obrátila policii a okolnosti případu oznámila.
Na základě tohoto oznámení se rozjelo pátrání a zajišťoval se materiál, který by vedl k objasnění případu. Na základě získaných informací se podařilo policistům o den později v Ostravě zadržet podezřelého 18letého muže, který od poškozené převzal peníze a odešel s nimi neznámo kam. Po jeho zadržení proběhla v místě jeho bydliště domovní prohlídka. Peníze zde ale nalezeny nebyly. Poté byl eskortován na služebnu v Prostějově, kde s ním proběhly potřebné úkony. Následující den bylo zahájeno jeho trestní stíhání a bylo mu sděleno obvinění z trestného činu podvod, za který lze uložit až pětiletý trest odnětí svobody. Z naší strany šel na státní zastupitelství podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který akceptoval státní zástupce i soudce a po vazebním zasedání, které proběhlo koncem minulého týdne, byl obviněný mladý muž eskortován a předán do vazební věznice v Olomouci.
por. Mgr. Miluše Zajícová
16. března 2026