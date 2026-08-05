Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Mladoboleslavští kriminalisté dopadli kurýra
Ten si měl od poškozené vyzvednout milion.
Mladoboleslavští kriminalisté koncem minulého týdne dopadli a zadrželi kurýra, který si k 75leté ženě na Mladoboleslavsku dojel pro 1 milion korun, který mu měla předat v hotovosti.
Vše začalo o několik měsíců dříve, kdy poškozená žena zareagovala na internetovou reklamu výhodného investování, které nabízel známý politik. Žena postupně v několika platbách, během několika měsíců, na domnělý investiční účet naposílala více jak 1,5 milionu korun. Do emailu jí navíc chodily výpisy, ale i přehledné grafy, kde výnosy ze svých investic mohla sledovat a vše proto působilo důvěryhodně. Když byla žena přesvědčená o tom, že jí investice vydělaly 100 tisíc korun, chtěla tyto prostředky vybrat. Ve chvíli kdy kontaktovala domnělého zástupce investičního portálu, dozvěděla se, že musí zaslat ještě 1 milion korun, aby se tato transakce mohla uskutečnit. Jelikož, ale banka tuto transakci vyhodnotila, jako podezřelou a transakci zamítla, musela se poškozená žena dostavit osobně na pobočku banky, aby peníze mohla vybrat v hotovosti. Zaměstnanci banky se ženě snažili vysvětlit, že se jedná o podvod a s takovými typy podvodů se setkávají každý den. Žena jim ale nevěřila a i po opakovaných varováních trvala na svém. Pracovníci banky proto kontaktovali i mladoboleslavské policisty a o tomto případu je informovali ve snaze 75leté ženě její finance zachránit.
Policisté se okamžitě začali celým případem zabývat a operativním šetřením zjistili, kde by se kurýr měl pohybovat. Počkali na něj a zadrželi ho ve chvíli, kdy byl na cestě k poškozené, od které měl 1 milion korun převzít.
Když následně policisté ženu s celou situací obeznámili a i oni jí vysvětlili, že se stala obětí podvodníka, nechtěla jim věřit a stále trvala na tom, že investice se známým politikem nemohou být podvod. Až po delším vysvětlování žena pochopila, že se skutečně jednalo o podvod a přišla o více jak 1,5 milionu korun. Další milion se podařilo díky zaměstnancům banky a rychlé práci policistů uchránit.
Následující den kriminalisté 46letému kurýrovi sdělili obvinění ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení může cizinci hrozit až 8letý trest odnětí svobody.
Buďte obezřetní a nenechte se zlákat na podezřele výhodné investice. V dnešní době se stále více setkáváme s reklamou či videy, které vytvořila umělá intelegince. Ta dokáže velmi dobře napodobit i známé osobnosti, které ve videu lákají na výhodné investice.
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por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
5. srpna 2026