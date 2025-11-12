Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Mladiství ve střetu se zákonem
Pravidla platí i pro naši mládež. Dva případy řeší policisté na Prachaticku.
Prachatičtí policisté se zabývají případem napadení mladistvého, nezletilou osobou. K napadení mělo dojít v neděli (9. 11. 2025) okolo půl čtvrté odpoledne na schodech na parkoviště u OD Kaufland v Prachaticích. Nezletilec měl mladistvého zasáhnout paralyzérem a způsobit mu drobné poranění na kůži, naštěstí bez nutnosti lékařského ošetření.
Prachatičtí policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
V dalším případu, kde také figurují nezletilci a mladiství, již mají policisté a kriminalisté jasno. V pondělí zahájili vimperští policisté úkony trestního řízení ve věci provinění nebezpečného vyhrožování, kterého se měl dopustit mladistvý vůči nezletilému. Měl mu totiž vyhrožovat takovým způsobem, že v nezletilém poškozeném vzbudil důvodnou obavu o život. Ve věci již s mladistvým probíhají úkony trestního řízení a vzhledem k věku zúčastněných osob není možné uvést podrobnější informace.
Zdůrazňujme našim dětem, že zákony platí i pro ně, spousta drsných „klukovin“ může být za hranou zákona.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
12. listopadu 2025