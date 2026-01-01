Mladík z Hodonínska prožil noční můru
Kriminalisté obvinili tři muže, ti skončili ve vazbě.
Jako ve zlém snu si připadal osmnáctiletý mladík z Hodonínska, který si při studiu přivydělával rozvážením spolužáků a známých na zavolání. Na svatého Valentýna mu zazvonil telefon -neznámé číslo. Muž na druhé straně chtěl převést z Kyjova do Hodonína, s tím, že po cestě vyzvednou ještě jeho kamaráda.
Po příjezdu na benzinku, kde oba muži vystoupili, po chvíli se ale vrátili a požádali řidiče, aby je ještě zavezl na jiné místo. Slíbili mu za to příplatek. Mladík souhlasil, aniž by tušil, co ho čeká.
Muži ho navigovali po polní cestě k rybníkům. Tam musel zastavit. Objednavatel jízdy jej vytáhl z auta a začal ho surově bít. Následně ho vtáhl zpět do vozidla, zatímco druhý z útočníků automobil prohledával. Poté od mladíka požadovali přístupová hesla k telefonu, e-mailu i internetovému bankovnictví.
Mladík musel vypít nápoj do, kterého přimíchali bílý prášek. Po tom byl malátný a usínal. Pachatelé jej převezli do nějakého starého domu ke třetímu muži, kde se probudil až v úterý.
Během toho co byl mladík mimo, trojice využívala opakovaně jeho auto, se kterým najeli téměř tisíc kilometrů. Když se mladík probudil, vrátili mu telefon s tím, že má zmeškané hovory od rodičů. Donutili ho, aby je nějak odbyl a o celé věci s nikým nemluvil. Vyhrožovali mu likvidací, pokud se obrátí na policii.
Do telefonu mu nainstalovali takzvanou rodičovskou ochranu, vzali si na jeho jméno půjčku, donutili ho zakládat další bankovní účty a provádět další finanční operace. Poškozený se po celou dobu obával o život svůj i svých blízkých.
Začátkem března se svěřil svému bratranci, spolu se dostavili na policii, kde popsal, co vše se mu během dvaadvaceti dní stalo.
Hodonínští kriminalisté obvinili tři muže ve věku 24, 28 a 38 let z několika trestných činů (loupeže, zbavení osobní svobody, ublížení na zdraví, omezovaní osobní svobody, neoprávněného užívání cizí věci, úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a zásah do něj a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku). Všichni tři skončili ve vazbě a hrozí jím až deset let za mřížemi.
nprap. Petra Hrůzová, 21. dubna 2026