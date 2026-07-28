Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Mladík se rozhodl ukončit svůj život skokem z protihlukové stěny na dálnici D3
Policisté z dálničního oddělení Borek byli na místě včas a dokázali muže přesvědčit, že život má smysl.
Nebýt lhostejný, to je lidská vlastnost, která může mnohdy pomoci zachránit i lidský život. Přesně tato situace se stala v pátek 24. července v podvečerních hodinách na Českobudějovicku. Na tísňovou linku 158 totiž zavolala žena zásadní informaci, že bývalý přítel její dcery vyhrožuje sebevraždou. S dcerou měl komunikovat přes sociální síť a sdělil jí, že skočí z jednoho dálničního mostu právě na Českobudějovicku.
Operační důstojník okamžitě na místo poslal policisty z dálničního oddělení Borek. Policisté prap. Michal Kubeš, pprap. Lukáš Cypřiš a nstržm. Tomáš Musil vyrazili k danému mostu. Ihned po příjezdu na místo vyhodnotili, že je situace velmi dramatická. Nešťastného muže skutečně viděli, byl zavěšen ve velké výšce na vnější straně protihlukové stěny u dálnice D3. Prap. Kubeš, aniž by měl zkušenosti s vyjednáváním z dřívější doby, začal s mladým mužem komunikovat. Další dva policisté mezitím zastavili provoz ve směru na Prahu a poté pouštěli vozidla pouze jedním jízdním pruhem. Prap. Kubeš mezitím dokázal velmi lidsky a zároveň profesionálně s nešťastným mužem hovořit. Získal si jeho důvěru, zjistil, co ho trápí a proč chce své problémy takto radikálně řešit. Během několika minut se mu podařilo mladíka přesvědčit, že život má smysl, ten pak sám z protihlukové stěny slezl. Policisté se následně postarali o jeho bezpečnost, a to až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která ho v doprovodu policistů odvezla do českobudějovické nemocnice.
Díky tomu, že oznamovatelka i její dcera takto jednaly, že správně vyhodnotily, co chce mladík udělat a požádaly policii o pomoc, mohl mladý muž dostat další šanci na život. Policisté byli na místě naštěstí včas a udělali přesně to, co bylo v tu chvíli potřeba, a za to jim patří velké poděkování. Tentokrát dopadlo všechno dobře. Pomohla komunikace. Mladík měl možnost si v kritickou chvíli promluvit o svých problémech. Pokud jste v tíživé životní situaci a nemáme nikoho, komu byste se mohli svěřit, volejte linku bezpečí 116 111, tam jsou nonstop odborníci, kteří vám vždy poradí.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. července 2026