Mladík se nevrátil z praxe v prodejně
Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov vyhlásili celostátní pátrání.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22130504260311
Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo ukončeno.
Hledaný je rozsudkem soudu umístěn do Dětského domova Nepomuk, do dětské skupiny v Blovicích, kam se nevrátil ze své praxe v prodejně v Blovicích. Naposledy byl viděn před prodejnou dne 4. května 2026 okolo 8. hodiny a poté měl odcestovat vlakem do Plzně, odkud měl údajně pokračovat dále do Strakonic. Hledaný je zdráv, neužívá žádné léky a jedná se o opakovaný útěk.
Mladík je štíhlé postavy, vysoký asi 168 cm, má oválný obličej, hnědé oči a krátké vyčesané hnědočerné vlasy. V levém uchu má náušnici tzv. pecku z bílého kovu.
Na sobě by měl mít triko s krátkým rukávem černé barvy s černým nápisem, šedé teplákové kraťasy, zelenou mikinu s kapucí s černým nápisem NIKE, na nohou měl obutou sportovní obuv černé barvy. Měl by mít u sobe batoh černé barvy, kde by měl mít modré rifle.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.
por. Eva Červenková
5. května 2026