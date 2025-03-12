Policie České republiky  

Mladík s čerstvým řidičákem zavinil vážnou nehodu v Pihelu

Bilance : Osm zraněných lidí, z toho 2 těžce. 

Včera kolem 14.50 projížděl mladík s čerstvým řidičákem v kapse spolu se svými kamarády v osobním vozidle tovární značky Citroen od silnice I/9 na Bukovany, když v obci Pihel vlivem nepřiměřené rychlosti  uvedl v pravotočivé zatáčce na mokré silnici vůz do smyku a následně se bočně střetl s protijedoucím vozidlem značky Ford Fokus. Náraz citroen navíc odhodil do  silničního příkopu. 

Těžké zranění utrpěli dva mladiství spolucestující z citroenu, z nichž jednoho transportoval vrtulník do Krajské nemocnice v Liberci. Viník nehody a další jeho kamarád z karambolu vyvázli spíše s lehčím zraněním, stejně tak jako posádka fordu, kterou tvořila mladá rodina s teprve jedenáctiměsíčním dítětem.

Nehodu nyní dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování.

3. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

