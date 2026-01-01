Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mladík pohotovou reakcí zachránil kamarádovi život
Pohotová reakce 13letého chlapce a rychle poskytnutá první pomoc výrazně přispěly k záchraně života jeho kamaráda.
Jen díky obrovské duchapřítomnosti a rychlé reakci třináctiletého chlapce nedošlo v noci na neděli 24. května 2026 k tragédii. Svému kamarádovi, který během společného rybaření náhle zkolaboval, okamžitě přivolal pomoc a do příjezdu záchranářů mu poskytoval první pomoc včetně resuscitace. Podle lékařů právě jeho jednání výrazně přispělo k záchraně života mladistvého kamaráda.
V neděli 24. května 2026 krátce po druhé hodině ranní přijali policisté oznámení o vážných zdravotních komplikacích mladistvého chlapce u rybníka v obci Horní Podluží na Děčínsku. Dva nezletilí kamarádi zde společně rybařili a přespávali ve stanu poblíž vodní plochy.
Klidná noc se během několika okamžiků změnila v boj o život. Jeden z chlapců náhle zkolaboval a přestal komunikovat. Jeho třináctiletý kamarád však nezpanikařil. Okamžitě vytočil tísňovou linku 155 a začal svému kamarádovi poskytovat první pomoc. Ve vypjaté situaci zachoval chladnou hlavu a až do příjezdu zdravotníků nepřestal bojovat o jeho život.
Na místo během několika minut dorazily policejní hlídky i zdravotnická záchranná služba. Varnsdorfští policisté navázali na první pomoc poskytovanou třináctiletým chlapcem a společně se zdravotníky pokračovali v resuscitaci mladistvého. Zasahující lékař následně navázal na poskytovanou pomoc a mladistvého se podařilo stabilizovat. Poté byl letecky transportován do nemocnice.
Policisté na místě provedli potřebná šetření a zjišťovali všechny okolnosti události. Dosavadním prověřováním bylo vyloučeno cizí zavinění, stejně jako požití alkoholu či jiných návykových látek.
Statečný třináctiletý chlapec svým pohotovým a odpovědným jednáním prokázal obrovskou odvahu. Bez jeho rychlé reakce, zachování chladné hlavy a okamžitého přivolání pomoci mohl mít celý případ tragický konec. Za svůj čin si zaslouží obrovské uznání a poděkování. To mu dnes osobně předal ředitel Územního odboru Děčín plukovník Tomáš Kolbaba, který ocenil jeho duchapřítomnost, odvahu a schopnost správně zareagovat ve vypjaté situaci. Chlapec svou pohotovou reakcí a poskytnutou první pomocí výrazně přispěl k záchraně života svého kamaráda.
Jeho příklad ukazuje, jak důležité je zachovat v krizových situacích klid a nebát se pomoci druhému. Za své jednání si zaslouží respekt nejen od policistů a záchranářů, ale bezpochyby i od široké veřejnosti.
Děčín 5. června 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková|
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje