Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Mladík po havárii nadýchal 1,51 promile

Narazil do sloupu. 

V noci na pátek kolem druhé hodiny ranní havaroval dvacetiletý mladík ze sousedního státu ve vozidle Seat do sloupu veřejného osvětlení a trolejového vedení ve Zlíně na ulici Antonínova. Po havárii nadýchal 1,51, promile a přiznal, že před nehodou pil pivo i tvrdý alkohol. Společně s ním ve vozidle cestovali další tři mladí muži, přičemž všichni nadýchali podobnou hladinu alkoholu, kolem 1,3 promile. Všechny čtyři muže převezli záchranáři do nemocnice, závažnost jejich zranění a doba léčby bude jasná až v následujících dnech. Celková škoda je vyčíslena na necelých sto tisíc korun.

Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník stanoví možný trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.

10. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Vozidlo po havárii

Vozidlo po havárii 

Detailní náhled

Vozidlo po havárii 2

Vozidlo po havárii 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 