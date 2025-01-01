Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Mladík po havárii nadýchal 1,51 promile
Narazil do sloupu.
V noci na pátek kolem druhé hodiny ranní havaroval dvacetiletý mladík ze sousedního státu ve vozidle Seat do sloupu veřejného osvětlení a trolejového vedení ve Zlíně na ulici Antonínova. Po havárii nadýchal 1,51, promile a přiznal, že před nehodou pil pivo i tvrdý alkohol. Společně s ním ve vozidle cestovali další tři mladí muži, přičemž všichni nadýchali podobnou hladinu alkoholu, kolem 1,3 promile. Všechny čtyři muže převezli záchranáři do nemocnice, závažnost jejich zranění a doba léčby bude jasná až v následujících dnech. Celková škoda je vyčíslena na necelých sto tisíc korun.
Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník stanoví možný trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.
10. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková