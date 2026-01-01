Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mladík nadýchal přes 2 promile
ÚSTECKO - Mladík usedl za volant opilý a způsobil dopravní nehodu
V sobotu 7. března 2026 kolem 22:35 hodin došlo ve Svádově k dopraní nehodě, kdy čtyřiadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia jel ve směru od ulice Sokolovská a při odbočování vlevo směrem na centrum města nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, vyjel mimo komunikaci na chodník, kde přední částí automobilu narazil do oplocení pozemku u domu a následně i do svislého dopravního značení. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Na místo byla přivolána policejní hlídka, která u řidiče provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. První měření krátce po nehodě ukázalo hodnotu 2,20 promile alkoholu v dechu, druhé následné měření pak 2,11 promile. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve řidič odmítl. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na přibližně 90 tisíc korun. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Ústí nad Labem 11. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje