Mladík chtěl skončit se svým životem
Policisté přijeli včas, jeho úmysl mu rozmluvili, vše zachytila kamera.
Středeční večer se pro policejní hlídky, které operovaly na Českobudějovicku, změnil v dramatické chvíle, když jim operační důstojník předal informaci o tom, že v jednom domě v Českých Budějovicích došlo k neshodám mezi členy rodiny. Mladík, který se pohádal se svými příbuznými, se zavřel ve svém pokoji a vyhrožoval, že si něco udělá. Policisté měli informaci, že má u sebe nůž. Mladík se však rozhodl z pokoje utéct, vylezl na střechu přilehlé budovy a poté zmizel v ulicích města.
Do akce se okamžitě zapojilo celkem šest policejních hlídek, snažili se mladého muže najít. Nakonec ho vypátrali v Novohradské ulici. V ruce držel nůž. Když se k němu přiblížili policisté z oddělení hlídkové služby, tak křičel, aby ho zastřelili, že nechce žít. Policisté s mladíkem navázali hovor, který trval několik minut. Po celou dobu se ho snažili přesvědčit, aby od svého úmyslu ustoupil. Mladík se choval nevyzpytatelně. Byl silně rozrušený a během hovoru s policisty zamířil směrem ke kolejím. Policisté byli po celou dobu u něj a neustále s ním hovořili. Vhodně zvolenou komunikací se jim nakonec podařilo mladíka přesvědčit, že život má smysl a on poté zahodil nůž, který měl v ruce. Na místo pak přijeli záchranáři, kteří jej odvezli do nemocnice.
Tentokrát dopadlo všechno dobře. Pomohla komunikace. Mladík měl možnost si v kritickou chvíli promluvit o svých problémech. Pokud máte problémy, svěřte se. Mluvte o tom, co vás trápí. Nemusí to být policisté, komu se svěříte, ale kdokoliv, ke komu máte důvěru. Vše se dá řešit a vždycky existuje někdo, kdo pomůže. Pokud nemáte blízkou osobu, volejte linku bezpečí 116 111, kde jsou odborníci, kteří vám poradí.
26. října 2025