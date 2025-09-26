Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Mladík čelí obvinění ze čtrnácti skutků
V Náchodě kradl vše, co mu přišlo pod ruku: od rohlíků po parfémy za tisíce.
Kriminalisté z Náchoda zahájili 24. září 2025 trestní stíhání osmnáctiletého mladíka, kterého obvinili ze čtrnácti skutků. Mezi nimi figuruje výtržnictví, pokračující krádeže (včetně pokusů), neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a poškození cizí věci.
Podle vyšetřovatelů se mladík dopouštěl trestné činnosti od července do září letošního roku, převážně v Náchodě. Opakovaně měl fyzicky napadnout osoby na veřejnosti, kradl zboží v obchodech, vloupal se do provozovny rychlého občerstvení, odcizil peněženky a kabelky, které měli lidé u sebe, vnikal do zaparkovaných aut, odkud si odnášel osobní věci, jízdní kolo i platební kartu. Nevyhnul se ani poškozování majetku.
Zaměřoval se hlavně na potraviny – během několika dní si odnesl desítky kusů pečiva, sladkostí, energetických nápojů a pomazánek. V jednom případě si v prodejně oblékl mikinu a tepláky a odešel bez placení. Jindy se pokusil ukrást luxusní parfémy v hodnotě přes 5 tisíc korun.
Škoda na odcizených věcech přesáhla 20 tisíc korun, škoda na poškozeném majetku se odhaduje na dalších 21 tisíc korun. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu až dvouleté vězení.
por. Karolína Macháčková
26.9.2025