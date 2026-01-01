Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mladík bez řidičáku skončil s autem v příkopě
Před jízdou se posilnil alkoholem.
Zřejmě jako dobrý nápad přišla v sobotu dvěma sedmnáctiletým mladíkům noční projížďka autem na brněnsku. Brzy se však ukázalo, že jejich úsudek dobrý nebyl. Možná k tomu přispěl i alkohol, kterým se před jízdou mladý šofér bez řidičskoho oprávnění posilnil. Ani silnice pokrytá ledovkou totiž nebyla vhodným terénem pro řidičské začátečníky. Když sečteme všechny negativní faktory společně s nulovou řidičskou zkušeností, je velkým štěstím, že oba chlapci vyvázli z této události bez zranění. Auto se totiž po pár stovkách metrů dostalo chybou řidiče do neovladatelného smyku a skončilo přes střechu v příkopě. Nepříjemné probuzení to pak muselo být i pro majitelku vozu a matku nezbedného syna. Ta totiž o noční jízdě nic nevěděla. Ale ani její automobil však nebyl zcela v pořádku, měl propadlou technickou prohlídku. Vyřešit tuto závadu však bude pro poškození po nehodě o něco složitější. Vzhledem k tomu, že řidič po nehodě nadýchal 0,68 promile alkoholu, řidičský průkaz si v dohlednu neudělá, s velkou pravděpodobností jej totiž čeká zákaz řízení.
por. David Chaloupka, 26.ledna 2026