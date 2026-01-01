Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mladíci obviněni z loupeže
Mladíci oloupili patnáctiletého chlapce v centru města Ústí nad Labem.
Ústečtí kriminalisté v krátké době objasnili případ loupežného přepadení, ke kterému došlo za bílého dne v prostoru mezi obchodními centry v centru města. Dva mladíci ve věku 18 a 20 let zde oslovili patnáctiletého chlapce, který čekal na kamarádku. Pod záminkou, že potřebují peníze, po něm nejprve požadovali drobnou hotovost. Když jim sdělil, že žádné nemá, začali na něj vyvíjet nátlak. Jeden z pachatelů mu následně vyhrožoval fyzickým napadením, pokud jim peníze nevydá. Poškozený, který měl z celé situace strach a nikoho nablízku, kdo by mu pomohl, jim nakonec postupně předal finanční hotovost v řádu několika set korun. Jeden z útočníků mu navíc sáhl do kapsy a peníze si vzal sám. Poté oba z místa odešli směrem k nedalekému restauračnímu zařízení.
Celý incident se odehrál bez povšimnutí kolemjdoucích osob, přestože se stal v frekventované lokalitě v odpoledních hodinách. Poškozený naštěstí nebyl zraněn, byl však událostí viditelně otřesen.
Kriminalisté bezprostředně po oznámení zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu loupeže. Na místě zajistili kamerové záznamy, vyslechli možné svědky a začali pátrat po pachatelích. Díky kvalitní operativní činnosti, zintenzivněnému výkonu hlídkové služby v dané lokalitě a především dobré místní znalosti policistů, kteří se v oblasti dlouhodobě pohybují, se podařilo podezřelé osoby v krátké době ztotožnit a následně zadržet.
Oběma mužům bylo sděleno obvinění ze spáchání zločinu loupeže. V případě prokázání viny před soudem jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
Ústí nad Labem 22. dubna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje