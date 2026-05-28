Mladí řidiči si vyzkoušeli, jak snadno může dojít k tragédii
Studenti se během preventivního programu seznámili s riziky silničního provozu, prací složek IZS i skutečnými následky dopravních nehod.
Dne 27. května 2026 proběhl na Střední zemědělské škole v Brandýse nad Labem preventivně-vzdělávací program „Nultá hodina autoškoly“, který je společným projektem Policie České republiky a BESIP. Program je určen především studentům středních škol, tedy budoucím nebo začínajícím řidičům, a jeho cílem je upozornit mladé lidi na rizika silničního provozu ještě předtím, než sami usednou za volant.
Preventivní akce se zúčastnili studenti prvních a druhých ročníků, pro které byla nejprve připravena společná přednáška spojená s promítáním silného preventivního filmu „13 minut“, zachycujícího skutečný příběh Romana Laibla a tragické následky dopravní nehody způsobené nezodpovědným chováním za volantem.
Po skončení filmu byli studenti rozděleni do čtyř skupin, které se postupně střídaly na jednotlivých stanovištích. Každé z nich bylo zaměřeno na jinou oblast bezpečnosti silničního provozu a následků dopravních nehod.
Na stanovišti Policie České republiky se studenti setkali s policejní preventistkou nprap. Borovičkovou, která s nimi diskutovala o nejčastějších příčinách dopravních nehod mladých řidičů, mezi které patří především nepřiměřená rychlost, používání mobilního telefonu během řízení, nevěnování se řízení či přeceňování vlastních schopností.
Koordinátor BESIP Bc. Ondřej Žábenský studentům přiblížil zásady bezpečné jízdy, důležitost používání bezpečnostních pásů a aktuální problematiku začínajících řidičů včetně programu L17, který umožňuje řízení vozidla pod dohledem mentora již od 17 let.
Další stanoviště vedl příslušník Hasičského záchranného sboru Jaroslav Dušek, který studentům přiblížil zásahy u vážných dopravních nehod a náročnost práce složek integrovaného záchranného systému při záchraně lidských životů.
Velký zájem studentů vzbudilo také stanoviště dopravní psycholožky PhDr. Mgr. Lucie Mitáčkové, která se věnovala vlivu emocí, únavy, stresu a agresivity na chování řidičů. Studentům vysvětlila, jak psychický stav člověka ovlivňuje reakce za volantem a schopnost správně vyhodnocovat krizové situace.
Projekt „Nultá hodina autoškoly“ dlouhodobě upozorňuje mladé lidi na skutečnost, že řízení motorového vozidla není samozřejmostí, ale velkou zodpovědností. Právě mladí a začínající řidiči totiž patří mezi nejrizikovější skupiny účastníků silničního provozu.
Cílem celého programu nebylo studenty strašit, ale především jim ukázat reálné následky nezodpovědného chování na silnicích a motivovat je k ohleduplnosti, zodpovědnosti a bezpečné jízdě.
nprap. Veronika Borovičková
28. května 2026