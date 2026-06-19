Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Mladí policisté libereckého krajského ředitelství pomáhají
U policie jsou krátce, přesto se bez váhání rozhodli pomoci a darovali to nejcennější, co mají.
Naši noví policisté, kteří teprve minulý měsíc skládali před libereckou radnicí služební slib, se nyní zapojili do dobrovolného dárcovství krve. Svým přístupem potvrdili, že pomáhat a chránit lze nejen ve službě, ale dalece také mimo ni.
Odběry krve probíhaly od minulého týdne hned na několika místech v Libereckém kraji. Kromě Krajské nemocnice v Liberci, také v její transfuzní stanici v Jilemnici, která byla v loňském roce nově otevřena. Zároveň s tím odběry proběhly a budou dále probíhat i v transfuzní stanici Nemocnice Česká Lípa, která se začátkem letošního roku sloučila právě s Krajskou nemocnicí Liberec. Do letošní dárcovské akce se zapojilo celkem 31 policistů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, mezi kterými bylo hned 18 prvodárců z řad našich nových kolegyň a kolegů.
Darovaná krev je nenahraditelnou součástí zdravotní péče a každý odběr může pomoci zachránit lidský život. O to více si vážíme všech policistů, kteří se rozhodli věnovat část svého času a přispět k pomoci pacientům, kteří krev nebo její složky potřebují.
Dnešním účastníkům přišel osobně poděkovat ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libor Špráchal, který policistům předal drobné věcné dary, jako výraz uznání za jejich ochotu pomáhat druhým. "Pomoc při ochraně zdraví a života je pro práci u Policie České republiky naprostou samozřejmostí a já jsem velice rád, že jste využili i této možnosti, jak se do tohoto procesu aktivně zapojit. Važte si toho, že jste mladí a můžete krev darovat. Nikdy nevíme, kdy krev budeme potřebovat my sami nebo někdo z okruhu našich blízkých, příbuzných či známých. Darování je to nejlepší, co můžete udělat. Na druhou stranu si tím i při každém odběru ověřujete váš zdravotní stav. Kolegyně a kolegové, přeji vám, ať vám toto odhodlání vydrží celý život. Přijměte proto mé poděkování za tuto vaši záslužnou činnost," uvedl ředitel krajského ředitelství.
Poděkování zaznělo také ze strany MUDr. Zdeňky Kavanové, lékařky transfuzního oddělení a Valerie Fojtové, staniční sestry dárců krve z transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec.
Dárci navíc obdrželi drobné dárkové předměty od zástupce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, divize Čechy, pana Marka Linharta.
Všem dárcům patří poděkování za jejich odvahu, solidaritu a ochotu pomáhat druhým i takovouto formou. Zvláštní uznání si zaslouží právě prvodárci, kteří se rozhodli překonat počáteční obavy a udělat první krok.
Za Krajské ředitelství policie Libereckého kraje děkujeme nejen všem dárcům, ale také vedení spolupracujících zdravotnických zařízení, pracovníkům transfuzních oddělení za vstřícnost, profesionální přístup a výbornou spolupráci. Veliké díky patří také zdravotním sestrám, které se o dárce po celou dobu staraly.
Současně bychom chtěli vyzvat širokou veřejnost, aby zvážila možnost zapojit se do dobrovolného dárcovství krve. Každý dárce může svým rozhodnutím pomoci zachránit zdraví nebo život člověka, který se ocitne v náročné životní situaci. Krev nelze uměle vyrobit a její dostatek je závislý pouze na ochotě dobrovolných dárců.
Již nyní můžeme slíbit, že tato spolupráce bude pokračovat i na podzim letošního roku. Děkujeme všem, kteří již krev darují, i těm, kteří se k tomuto důležitému kroku teprve chystají.
19. června 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje