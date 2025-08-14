Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Mladí motocyklisté jsou nezkušení
Při každé nehodě motocyklisty dochází ke zranění.
Okolnosti třech dopravních nehod, na kterých měli účast motocyklisté, šetřili během včerejšího dne dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Ve všech třech případech se motocyklisté při nehodě zranili. Původně jako dopravní nehodu jsme měli ohlášenou také událost z obce Kněžice. Nakonec se ale o nehodu nejednalo, protože motocyklista havaroval kolem poledne na poli a při pádu z motocyklu se poranil.
Kolem poledne řidička osobního vozidla v Třebíči při vjíždění na kruhový objezd nedala přednost v jízdě motocyklu, do kterého narazila. Devětašedesátiletý řidič po nárazu upadl s motocyklem na komunikaci.. Kolem půl čtvrté odpoledne došlo ke střetu vozidla se sedmnáctiletým motocyklistou v Třešti, kde řidič osobního auta při vyjíždění z parkovacího stání nedal přednost skútru, do kterého narazil. K další dopravní nehodě došlo před pátou hodinou odpoledne u obce Dolní Vilémovice. Sedmnáctiletý řidič motocyklu Suzuki jel příliš rychle, v zatáčce dostal smyk a havaroval.
Letošní statistika dopravní nehodovosti v našem kraji není nijak příznivá. Od začátku letošního roku do dnešního dne jsme v našem kraji šetřili celkem 2 082 dopravních nehod, při kterých 13 osob zemřelo, 35 se jich těžce zranilo a 925 dalších osob utrpělo lehké zranění. Hmotná škoda se vyšplhala na částku přesahující 223 650 000 korun. Za stejné období jsme dokumentovali 85 nehod s účastí motocyklistů. Tři motocyklisté na následky zranění zemřeli, osm dalších se těžce zranilo a 88 utrpělo lehké zranění. (v počtech zraněných jsou započítání také zranění spolujezdci na motocyklu).
Z dlouhodobých statistik dopravní nehodovosti v našem kraji vyplývá, že v případě dopravních nehod motocyklistů je ve dvou třetinách z nich viníkem řidič motocyklu. V loňském roce jsme v Kraji Vysočina vyšetřovali 224 dopravních nehody, na nichž měli účast motocyklisté. Při šetření okolností těchto dopravních nehod policisté zjistili, že 155 dopravních nehod zavinil motocyklista. Loni při nehodách čtyři motocyklisté zemřeli.
V posledních dnech se na silnicích mnohem častěji stávají dopravní nehody související s přepravou zemědělských plodin, zejména obilí, z polí do zemědělských podniků. Někteří řidiči traktorů a nákladních vozidel, kteří obilí převážejí, nedostatečně zajišťují svůj náklad, což vede k jeho vysypání na vozovku, nejčastěji v zatáčkách. Rozsypané obilí na komunikaci představuje vážné nebezpečí zejména pro cyklisty a motocyklisty, u nichž může i krátký kontakt s volným materiálem způsobit ztrátu stability. V kombinaci s vyšší rychlostí jízdy se tak riziko nehody mnohonásobně zvyšuje. Takové situace nejen ohrožují bezpečnost všech účastníků silničního provozu, ale také výrazně komplikují plynulost dopravy.
Šetření okolností těchto dopravních nehod není nijak snadné, protože policisté musí zjistit veškeré okolnosti, které mohly mít na nehodový děj vliv. V praxi to pak znamená, že odpovědnost lze vyvodit také pro řidiče vozidla, který si dostatečně nezajistil převážený náklad, kdy tento náklad mohl způsobit na komunikaci nebezpečnou překážku.
Všichni účastníci silničního provozu by měli mít na paměti, že motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a případný střet s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině případů úmrtím nebo těžkým zraněním motocyklisty. Nejzákladnější podmínkou bezpečné jízdy na motocyklu je používání prvků pasivní bezpečnosti. Důležitá je přilba, vhodné oblečení s reflexními prvky, pevná obuv a vhodné rukavice. Ale ani kvalitní výbava není zárukou bezpečného návratu, zejména pokud nezkušený motocyklista příliš riskuje a pokud nepřizpůsobí rychlost své jízdy stavu pozemní komunikace, hustotě provozu a počasí.
Pro bezpečný návrat motocyklistů z jejich cest je velmi důležité, aby řidiči motocyklů vždy jezdili s rozumem a nikdy nepřeceňovali své síly. Na silnicích se v dnešní době stále častěji objevují také mladí motocyklisté, kteří nemají zatím vůbec žádnou zkušenost s ovládáním silného stroje, takže velice snadno přecení své síly, motocykl nezvládnou a výsledkem je pak většinou havárie. Často ale bohužel s tragickými a zcela nevratnými následky. K nehodě zcela nezkušeného motocyklisty jsme vyjížděli 4. srpna před osmou hodinou večer do katastru obce Boršov. Šestnáctiletý motocyklista vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a na štěrku dostal smyk. Ten nezvládl a havaroval. Mladík utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do jihlavské nemocnice. Tento řidič přitom řidičský průkaz vlastnil pouze několik dnů.
Podle zkušeností dopravních policistů je jednou z nejčastějších příčin kolizí motocyklistů nezvládnutí stroje. Motocyklisté často nesprávně, nebo opožděně zareagují na vzniklou situaci a správný manévr, nebo jeho dokončení nezvládnou. Motocykl se pak stává neovladatelný a následky mohou být tragické. Z praxe dopravních policistů všeobecně vyplývá, že motocyklisté často podceňují i důležitost přilby a náležité výbavy. Problémy mohou nastat u motocyklistů, kteří ještě nemají dostatečné zkušenosti s řízením motocyklu, kteří se po zakoupení výkonného stroje, nenaučí dokonale zvládnout jeho ovládání a problémy pak nastávají při průjezdech zatáčkou, či předjíždění. Rovněž tak nemají dostatečnou zručnost při zvládnutí stroje ve smyku a v samotném předvídání kolizních situací. Do nebezpečné situace se mnozí mohou dostat i při jízdě ve skupině motocyklistů, kdy nebývají dodržovány bezpečné vzdálenosti mezi stroji a reakce na „přibrzdění“ vpředu jedoucího stroje může vyvolat řetězovou nehodu vzadu jedoucích strojů. I k takovým nehodám v našem kraji v letošním roce došlo
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
14. srpen 2025