Mladí cyklisté ovládli nymburské dopravní hřiště

Prevence, dovednosti a znalost pravidel silničního provozu. To byla hlavní témata uplynulého týdne na dětském dopravním hřišti v Nymburce – Drahelicích, kde se uskutečnilo okresní kolo tradiční Dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Minulý týden v úterý a ve středu se nymburské dopravní hřiště zaplnilo žáky, kteří přijali výzvu poměřit své schopnosti v disciplínách klíčových pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Organizaci celé akce zastřešil BESIP ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, příslušníky Policie České republiky, městskými strážníky Nymburk a Českým červeným křížem, a to za podpory města Nymburk.

Aby byly podmínky spravedlivé a akce co nejvíce přínosná, program byl rozdělen do dvou dnů. Úterý patřilo žákům základních škol. Soutěžící bojovali ve dvou věkových kategoriích.

Středa byla věnována žákům speciálních škol, kteří s velkým nasazením a nadšením absolvovali připravené disciplíny.

Na hladký průběh soutěže a dodržování pravidel dohlíželi ti nejpovolanější. Dopravní inspektorát policie ČR Nymburk společně s městskými strážníky asistovali u praktických jízd, při nichž sledovali, zda děti správně dávají znamení o změně směru jízdy, respektují dopravní značení a dokážou se bezpečně zařadit do provozu.

Policejní preventista z Územního odboru Nymburk spolu se zástupci města z oddělení přestupkových agend dohlížel na písemné testy. „Naším cílem není jen vyhlásit vítěze, ale především vychovat zodpovědné účastníky silničního provozu. Je skvělé vidět, že děti pravidla znají a umí je použít v praxi," uvedl k akci zástupce nymburské policie.

Soutěžící museli prokázat všestrannost hned v několika disciplínách:

  • Pravidla silničního provozu: Teoretické testy nenechaly nikoho na pochybách, že příprava ve školách byla poctivá.
  • Jízda po dopravním hřišti: Reálné situace pod dohledem dopravních policistů.
  • Jízda zručnosti: Překonávání překážek, které vyžadovalo precizní ovládání jízdního kola.
  • První pomoc: Disciplína, kde se děti učily, jak pomoci druhým v nouzi.

Poděkování patří nejen všem soutěžícím za vzorné chování a fair play, ale také pedagogům za jejich trpělivou přípravu žáků. Velký dík směřuje k městu Nymburk za podporu této preventivní aktivity a koordinátorům BESIP za profesionální vedení soutěže.

Vítězové z řad základních škol (ZŠ Semice a ZŠ Sadská) budou reprezentovat v krajském kole, které proběhne na Kladně dne 3. června 2026, kde se poperou mimo jiné i o postup v celostátní soutěži. Všem postupujícím držíme pěsti a všem ostatním přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod!

Bezpečnost na silnicích začíná u dětí!

por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
12. května 2026

Dopravní soutěž Nymburk

