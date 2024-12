Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mladá žena zemřela v nemocnici

TRUTNOVSKO - Opilý řidič z místa nehody ujel, skončil ve vazbě!

Ve středu okolo 23. hodiny došlo v obci v Prostředním Lánově k dopravní nehodě, když opilý 46letý řidič vozidla Škoda srazil osvětlenou chodkyni, která svým těžkým zraněním následně podlehla v nemocnici.

K dopravní nehodě došlo zřejmě tak, že řidič vozidla jedoucí na Hostinné čelně srazil osvětlenou chodkyni, která šla při svém levém okraji komunikaci a poté bez jakékoliv pomoci či zastavení z místa nehody ujel.

Chodkyně utrpěla těžké zranění a poté co byla nalezena, byla letecky transportována do nemocnice v Hradci Králové.

Policistům se následně tři hodiny po události podařilo vypátrat podezřelé vozidlo, které bylo zaparkované na parkovišti u bytového domu ve stejné obci. Jako řidič byl vypátrán a zadržen 46letý muž, který se následně na výzvu policistů podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 1,61 promile. Krom toho jsme lustrací osoby zjistili, že má vysloven platný zákaz řízení do ledna 2025.

DN LánovV pátek 20. prosince 2024 policejní komisař zahájil trestní stíhání proti zadrženému muži ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, ohrožení pod vlivem návykové látky a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě prokázání viny hrozí 6 let vězení.

Krom toho kriminalisté zaslali státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově v sobotu 21. prosince 2024 akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

por. Pižlová Šárka, DiS.

21.12.2024

Odkazy do noveho okna DN Lánov Detailní náhled

vytisknout e-mailem