Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mladá žena skončila po napadení v nemocnici
Násilí ve vztahu není láska.
Neštěmičtí policisté vyjížděli k oznámení o napadení mladé ženy v jednom z panelových bytů na Ústecku. Podle dosavadního šetření měl 19letý muž fyzicky napadnout svou 18letou partnerku a následně z místa odejít. Napadená žena utrpěla zranění, se kterými byla převezena do nemocnice k ošetření. Lékaři u ní zjistili mimo jiné zlomeniny žeber, zlomeninu prstu a četné podlitiny v různých částech těla. Následující den se žena sama dostavila na obvodní oddělení policie Mojžíř, kde se rozhodla podat trestní oznámení a popsat, čemu měla být ze strany svého partnera delší dobu vystavena. Svým rozhodnutím udělala důležitý krok k tomu, aby se její situace začala řešit. Policisté se případem nadále zabývají, prověřují veškeré okolnosti celé události a po podezřelém muži policisté pátrají. Podle dosavadních zjištění mělo k násilnému jednání docházet opakovaně. Žena měla být kromě fyzického násilí vystavena také vyhrožování a omezování své svobody.
Policie upozorňuje, že násilí mezi partnery není součástí zdravého vztahu a nikdy není omluvitelné. Oběti domácího násilí často zůstávají v takové situaci kvůli strachu, psychickému nátlaku, manipulaci nebo obavám z dalšího vývoje. Rozhodnutí říct „dost“ může být velmi těžké, ale právě oznámení násilí je prvním krokem k získání pomoci a ochraně před jeho pokračováním.
Jen v loňském roce policisté v Ústeckém kraji využili institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí ve více než 230 případech. Každé takové vykázání představuje situaci, kdy bylo nutné bezprostředně ochránit oběť před dalším násilím.
Pokud se někdo ocitne v podobné situaci, neměl by na ni zůstávat sám. Pomoc mohou nabídnout blízcí lidé, krizové linky, intervenční centra nebo Policie České republiky prostřednictvím linky 158.
Policie zároveň připomíná, že i okolí může sehrát důležitou roli. Pokud máte podezření, že někdo ve vašem okolí zažívá násilí, nepřehlížejte varovné signály a včas vyhledejte pomoc.
Ústí nad Labem 10.7.2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje