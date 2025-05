Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mladá řidička pod vlivem alkoholu zřejmě přehlédla kontejner

JABLONEC NAD NISOU – Osmnáctiletá řidička bez příslušného řidičského oprávnění usedla za volant vozidla pod vlivem alkoholu, narazila do kontejneru a poté ještě do zaparkovaných vozidel.

Včera necelou hodinu po půlnoci se stala v Jablonci nad Nisou dopravní nehoda. Teprve osmnáctiletá řidička jela s vozidlem VW Golf ve směru od ulice Erbenova do ulice U Staré Lípy, kde narazila do velkého kontejneru postaveného u pravé strany vozovky. Po tomto nárazu mladá řidička ovšem ještě zazmatkovala, vypnula motor, vozidlo s ní i s její spolujezdkyní sjelo o několik metrů níže a narazilo do dvou zaparkovaných vozů Škoda Octavia a Kia Rio. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 270.000,- Kč. Provedenou dechovou zkouškou policisté v dechu řidičky naměřili hodnotu alkoholu 1,87 promile. Dále však také provedenou kontrolou zjistili, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.





29. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem