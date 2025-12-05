Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Mladá a nenapravitelná
Žena si zboží uložila do bundy a tašky, k zaplacení už ale nedošlo.
Během posledního listopadového víkendu se čtyřiadvacetiletá žena rozhodla navštívit jednu z prodejen drogistického zboží v Liberci. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby si však mladá žena vybrané zboží neschovávala do kapes a příruční tašky. Se schovaným zbožím sice k pokladně zamířila, ale zaplatila pouze jeden produkt, který nesla v ruce.
Ženě se v prodejně zalíbil vibrátor v hodnotě 499,-Kč, rychleschnoucí nehtové lepidlo v hodnotě 90,-Kč, dvě dárkové vlasové sady v celkové hodnotě 698,-Kč, dvě sady umělých nehtů v celkové hodnotě 498,-Kč, tónující sérum v hodnotě 399,-Kč a dvě tužky na obočí v celkové hodnotě 200,-Kč. Veškeré zboží si mladá zlodějka vybrala v regálech samoobslužné prodejny a poschovávala je. Škodu, která odcizením zboží vznikla, činí 2.384,-Kč.
Díky osobní a místní znalosti policistů z obvodního oddělení policie Liberec Vápenka, se v průběhu šetření podařilo ženu ztotožnit. Liberečtí policisté tak dnes mohli ženě sdělit podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Čtyřiadvacetiletá žena se uvedeného jednání dopustila i přesto, že za takovýto čin byla v uplynulých třech letech již potřikrát pravomocně odsouzena. V případě dalšího odsouzení jí tak hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
5. prosince 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje