Mladá a nenapravitelná

Žena si zboží uložila do bundy a tašky, k zaplacení už ale nedošlo. 

Během posledního listopadového víkendu se čtyřiadvacetiletá žena rozhodla navštívit jednu z prodejen drogistického zboží v Liberci. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby si však mladá žena vybrané zboží neschovávala do kapes a příruční tašky. Se schovaným zbožím sice k pokladně zamířila, ale zaplatila pouze jeden produkt, který nesla v ruce.

Ženě se v prodejně zalíbil vibrátor v hodnotě 499,-Kč, rychleschnoucí nehtové lepidlo v hodnotě 90,-Kč, dvě dárkové vlasové sady v celkové hodnotě 698,-Kč, dvě sady umělých nehtů v celkové hodnotě 498,-Kč, tónující sérum v hodnotě 399,-Kč a dvě tužky na obočí v celkové hodnotě 200,-Kč. Veškeré zboží si mladá zlodějka vybrala v regálech samoobslužné prodejny a poschovávala je. Škodu, která odcizením zboží vznikla, činí 2.384,-Kč.

Díky osobní a místní znalosti policistů z obvodního oddělení policie Liberec Vápenka, se v průběhu šetření podařilo ženu ztotožnit. Liberečtí policisté tak dnes mohli ženě sdělit podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Čtyřiadvacetiletá žena se uvedeného jednání dopustila i přesto, že za takovýto čin byla v uplynulých třech letech již potřikrát pravomocně odsouzena. V případě dalšího odsouzení jí tak hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

5. prosince 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

