Mistrovství světa v krasobruslení
Využijte k cestě MHD, doporučují fanouškům pořadatelé ISU MS v krasobruslení 2026.
Sportovní událost roku je za dveřmi. Už za čtrnáct dní se Praha promění ve světovou krasobruslařskou metropoli a zástupci organizačního výboru doporučují fanouškům jedno – nejezděte autem až k O2 areně, využijte odstavná parkoviště.
Fakt, že se šampionát nezadržitelně blíží, potvrzuje také termín 17. března, kdy si organizátoři přebírají pomyslné klíče od O2 areny, a tím vstoupí do finální fáze příprav. „Stojíme před jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů – přeměnit komplex arény pro světový šampionát v krasobruslení. Už za týden začínáme se stavbou tréninkové ledové plochy v O2 universu, v dalších dnech se přesuneme také do samotné O2 areny,“ popisuje harmonogram příprav místopředseda Českého krasobruslařského svazu Evžen Milčinský.
Jednou z priorit pořadatelů je zajištění bezproblémového a plynulého průběhu akce díky spolupráci s bezpečnostními složkami, hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 9. „Jménem organizačního výboru bych chtěl poděkovat profesionálnímu přístupu našich partnerů, se kterými společně pracujeme na zajištění bezpečného a komfortního průběhu celé akce,“ dodává Milčinský.
„Pořádání mistrovství světa v krasobruslení je pro hlavní město velkou poctou. Po úspěšném hokejovém mistroství světa v roce 2024 jde o další prestižní zimní sportovní událost, kterou Praha hostí. Aby byl požitek z krasobruslení co největší a řidiči nedělali zbytečné piruety na parkovišti, tak se pro fanoušky stane hlavní dopravní tepnou nově zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská. Ta po roční opravě nabízí moderní a kulturní doplněk k turnaji. Dlužno dodat, že díky této akci do města přijede mnoho návštěvníků, což přinese příležitosti jak pro velké, tak pro malé podnikatele po celé Praze,“ dodává Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.
Mistrovství světa v krasobruslení vrací do České republiky po dlouhých 33 letech a jeho dějištěm bude právě Praha 9. Ta je s historií tohoto sportu úzce spjata – vyrůstali zde totiž čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě Eva a Pavel Romanovi, jedny z největších legend českého krasobruslení. „Je pro nás velkou ctí, že se světový šampionát uskuteční právě na Praze 9. Navazujeme tak na mimořádnou tradici spojenou se sourozenci Romanovými a zároveň chceme podporovat bruslení i mezi mladou generací,“ uvedl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Ve spolupráci s organizátory proto městská část připravuje doprovodné programy pro školy z okolí O2 areny a umožní dětem navštívit oficiální tréninky závodníků.
„Na přípravě bezpečnostního opatření jsme začali pracovat už v únoru loňského roku a od počátku jsme s organizátory v úzkém kontaktu. Primárně se o bezpečnost návštěvníků budou starat pražští policisté, kterým pomohou kolegové i z vybraných celorepublikových útvarů. Kromě preventivních pyrotechnických prohlídek budeme dohlížet především na veřejný pořádek před O2 arenou, stejně jako na dopravní situaci v okolí haly. V neposlední řadě jsme ve spolupráci s organizačním výborem připravili pro návštěvníky preventivní doporučení a jsme připraveni na místě řešit i případný výskyt falešných vstupenek,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch, který velí policejnímu bezpečnostnímu štábu.
„Bezpečný průběh mistrovství světa v Praze je pro nás prioritou. Po dobu šampionátu posílíme příjem linek tísňové komunikace a budeme připraveni v případě potřeby využít také předurčené jednotky ze Středočeského kraje. Naši styční důstojníci budou součástí bezpečnostního štábu přímo v místě konání. Během celého mistrovství budeme v hale monitorovat ovzduší kvůli případnému výskytu nebezpečných látek. Chceme přispět k tomu, aby mistrovství bylo nejen výjimečným sportovním zážitkem, ale i dobrou prezentací České republiky. Přijatá opatření nijak nesníží bezpečnost Pražanů ani dalších návštěvníků,“ říká náměstek generálního ředitele HZS ČR genmjr. Petr Ošlejšek.
Stanice metra B Českomoravská v provozu od 20. března
Během krasobruslařského šampionátu dojde v okolí O2 areny k dílčím dopravním omezením. „V případě cesty osobním automobilem vás žádáme, abyste využívali především záchytná parkoviště P + R (seznam je k dispozici zde) a dále pokračovali v cestě městskou hromadnou dopravou. Parkovací kapacity budou v okolí O2 areny značně omezeny. V případě využití P+R parkoviště doporučujeme zvolit parkoviště Černý Most. Vzhledem ke své kapacitě a vzdálenosti od arény jde o nejpohodlnější spojení,“ říká vedoucí oddělení dopravy ISU MS v krasobruslení 2026 Lenka Jiroutová. Stanice metra B Českomoravská by totiž měla být v provozu už před startem šampionátu – od 20. března.
Pořadatelé rovněž doporučují využívat tramvajové spoje do stanice Arena Libeň jih nebo do stanice Divadlo Gong. Autobusy lze dojet do stanice Českomoravská, která bude během mistrovství světa v krasobruslení přesunuta do ulice K Moravině nebo Nádraží Libeň. Do O2 areny je možno především z přilehlých obcí přicestovat také vlakovými spoji Českých drah, jejichž nejbližšími železničními stanicemi jsou Praha - Libeň nebo Praha - Vysočany.
Do arény bez přebytečných věcí
Dveře do haly se na oficiální tréninky otevřou hodinu před začátkem, na soutěže 45 minut před první rozjížďkou. Před vstupy do O2 areny bude probíhat standardní bezpečnostní kontrola. „Aby vše probíhalo plynule, doporučujeme zanechat nadměrné a přebytečné věci v úschovnách kolem haly. Tím nám pomůžete tyto kontroly urychlit. Seznam zakázaných předmětů nalezne každý na své vstupence nebo na našem webu. Zároveň bychom chtěli apelovat na fanoušky, aby především mezi programy urychlili odchod z arény, abychom mohli v co nejkratším čase připravit halu na další soutěž,“ říká vedoucí oddělení security Miloš Benda. Dvě úschovny budou umístěny před vstupem do O2 universa, další na běžném místě před severním vchodem jako v případě jiných akcí a poslední v bezprostřední blízkosti metra.
Souhrnné informace najdou návštěvníci na oficiálním webu akce prague2026.org
Konkrétní dopravní spoje jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů:
Spoje v rámci Prahy: https://www.dpp.cz
Vlaková spojení: https://www.cd.cz
Obecný vyhledávač spojení: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
